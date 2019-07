Frank Deboosere over 'De naam van de roos' van Umberto Eco

Voor weerman Frank Deboosere is dit boek een must read omdat het naast een spannend detectiveverhaal ook een literair-historische parel is, met ontelbare verwijzingen en links. ‘Umberto Eco kan de omgeving tot leven brengen.'

‘Ik vind ‘De naam van de roos’ van de Italiaanse auteur Umberto Eco - een literair genie - een heel gelaagd boek. Het is in de eerste plaats een fantastisch detectiveverhaal, maar daarnaast is het een historische roman over de middeleeuwen, over religie en filosofie met slimme verwijzingen naar recente gebeurtenissen. Maar ook wie van wiskundige puzzels houdt, komt aan zijn trekken dankzij de vele labyrinten en raadsels en het consequente gebruik van vernuftige woordspelingen. Een goed boek lees ik graag een tweede en derde keer. Dat heb ik ook met dit boek gedaan, want je merkt altijd wel iets op dat je voordien niet opgevallen was.’

‘Het verhaal speelt zich af in een abdij in Noord-Italië, waar een moord is gebeurd. Een monnik die naar daar werd gestuurd voor een bijeenkomst, vindt het lichaam en vat het plan op de moordenaar te vinden. Verspreid over een week volgen nog moorden. Het verhaal wordt dag per dag verteld, niet door de monnik maar door zijn leerling die terugblikt op het leven in het klooster.’

‘Je belandt in een periode waarin de mens stilaan begint los te komen van de dogma’s die door de kerk opgelegd werden. Mensen begonnen meer zelf na te denken en te zoeken naar verklaringen. Het centrale gezag werd niet langer zonder morren aanvaard.’

‘Tijdens de middeleeuwen was het geheel veel belangrijker dan het individu, maar nu primeert absoluut de individuele vrijheid. Die spanning zit heel mooi in het boek verwerkt. In welke mate geloof je dingen ‘omdat iedereen ze gelooft’? Dankzij het boek voer je een klein gewetensonderzoek uit, maar leer je ook heel wat bij. Daarom lees ik, want je kan nooit genoeg bijleren.’

‘Ik herinner het mij als een boek dat vernieuwing uitstraalde. Ik weet nog dat het hoofdpersonage op een gegeven moment een bril gebruikt, en hoe dat gezien werd als iets dat compleet nieuw en zelfs revolutionair was. Die tijdsgeest wordt fantastisch beschreven, net als de omgeving, die Eco echt tot leven kan brengen met zijn pen. Het boek nodigt uit om die plaatsen te bezoeken. In die zin is het een echt vakantieboek. Maar zelfs wie thuisblijft, waant zich in Italië.’