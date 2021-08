Het zwembadboek van Heidi De Pauw: 'Ik lees graag over de realiteit in al haar schoon- en lelijkheid'

Voor Child Focus-topvrouw Heidi De Pauw is ‘Het moois dat we delen’ een aanrader omdat Ish Ait Hamou bevattelijk en genuanceerd over gevoelige thema’s als terrorisme en vergeving schrijft.

Een balsem voor de ziel, noemt Child Focus-topvrouw Heidi De Pauw ‘Het moois dat we delen’ van de Vlaamse auteur met Marokkaanse roots Ish Ait Hamou. ‘Het is een heel toegankelijk boek waarin gevoelige thema’s als de islam, terrorisme, dader- en slachtofferschap mooi en genuanceerd samenkomen.’

Een goede vriend heeft haar het boek aangeraden toen ze op de terugweg was van haar vakantie. Ze vond er de mildheid in waar ze naar snakte. ‘De overheid was er net in geslaagd tien kinderen van Syriëgangers naar België te repatriëren, en zoals gewoonlijk had dat tot haat, bedreigingen en beledigingen aan mijn adres geleid.’

‘Je weet als professional en als mens dat je de juiste keuzes maakte. Je kan die kinderen - die geen schuld hebben aan de misdaden van hun ouders - niet aan hun lot overlaten. Door de jaren heen heb ik een eeltlaag op mijn ziel gekweekt, zonder mijn menselijkheid en mijn empathie te verliezen.’

Dit boek heeft de onmacht tegenover die bagger verzacht en heeft mijn waardenkompas opnieuw scherpgesteld.

‘Ik weet dat veel van de negatieve reacties niet representatief zijn voor de mening van de modale burger. Maar als zo veel haat wordt gespuid, ga je weleens wankelen en begint die eelt wat te irriteren. Dit boek heeft de onmacht tegenover die bagger verzacht en heeft mijn waardenkompas opnieuw scherpgesteld.’

‘‘Het moois dat we delen’ gaat over een oude weduwnaar en een jonge vrouw die een geschiedenis delen. De man verloor zijn vrouw in een terreuraanslag. De vrouw speelde een rol in die aanslag en komt na vijf jaar cel vrij. Hun wegen kruisen elkaar.’

‘Hoewel de man woest wil zijn, voelt hij ook enige sympathie voor de vrouw. We leven in een humanistische maatschappij, waarin mensen een tweede kans verdienen. De innerlijke strijd en de dualiteit die de man ervaart, zijn heel herkenbaar.’

‘Ook de schaamte die de familie van de veroordeelde vrouw treft, komt aan bod. Haar broertje wordt van school gestuurd omdat de ouders van de andere kinderen dat eisen. Hoewel iedereen een tweede kans verdient, krijgen kinderen in zulke situaties meestal zelfs geen eerste kans.’

Aha-erlebnis

‘Het boek leest als een trein. Ait Hamou beschrijft zowel het slachtofferschap als het daderschap. Hij kijkt naar de mens achter de dader zonder de gruwel van het terrorisme te ontkennen.’

‘Ait Hamou schept duidelijkheid in moeilijk te bevatten thema’s. Hij raakt aan gevoelige onderwerpen waarmee onze maatschappij worstelt, zoals terrorisme en vergeving. Dit is een boek voor iedereen die niet goed weet wat te denken. Het makkelijkste is haten en mensen in een verdomhoekje zetten. Maar Ait Hamou schrijft op zo’n manier dat je de personages wil omarmen.’

‘Ik lees graag boeken die de realiteit in al haar schoonheid en lelijkheid durven te tonen. Ik hou van dingen die aanmoedigen om positief in het leven te staan, want het meeste om ons heen is nog altijd goed. Dit verhaal was voor mij een aha-erlebnis: ‘Ik zit dan toch niet fout.’ Het was een strohalm die ik kon vastgrijpen om me niet in onmacht te laten meesleuren.’