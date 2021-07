Het zwembadboek van Wouter Uten: 'Goede coaching kan ook de maatschappij verder brengen'

JCI Vlaamse Jonge Ondernemer van 2021 Wouter Uten (29) tipt ‘Iedereen coach’ van Paul Van Den Bosch, omdat het zijn intuïtie bevestigde én nieuwe inzichten over coaching bracht.

‘Ik lees geregeld een boek, maar doe dat vooral vanuit een zoektocht naar professionele kapstokken. Vaak kruisen boeken mijn pad op aanraden van vrienden. Als ik voor het werk reis, heb ik er altijd een bij. Ook in de vakantie disconnecteer ik en lees ik graag, maar ook dan is het altijd businessgericht. Stilstaan is achteruitgaan. Ik ben voortdurend op zoek naar triggers, inzichten of een breder kader dat aanzet tot reflectie. Het doel is altijd: sneller groeien.’

Dat laatste geldt voor zijn bedrijf Ugentec, dat intelligente software maakt om labo’s te automatiseren en intussen vijftig werknemers telt. Maar Uten wil ook als mens groeien. Daarom kiest hij een van de vele boeken van Paul Van Den Bosch, de voormalige triatleet die talloze topsporters coacht, van triatleet Marc Herremans tot wielrenner Thomas De Gendt. Samen met Bob Verbeeck van het sportmarketingbureau Golazo Sports richtte hij Energy Lab op, dat veel succes oogst als wellbeingpartner voor particulieren en ondernemingen.’

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

Het boek ‘Iedereen coach’ ontdekte Uten op een event van de Limburgse werkgeversorganisatie VKW. ‘Paul Van Den Bosch en Sven Nys kwamen er spreken, en ik was zo geïntrigeerd door de gelijkenissen en mogelijke synergieën tussen hun samenwerking en mijn bedrijf dat ik het boek meteen kocht en liet signeren. Ik heb het ook meteen gelezen.’

‘Het is een praktisch en laagdrempelig boek dat je behalve in de sport ook in het bedrijfsleven en vriendschappen kan toepassen. Ideaal voor aan het zwembad. Je kan er ook makkelijk een stukje uit lezen en later de draad weer oppikken. Ik ben niet iemand die in een paar dagen een boek uitleest.’

Open feedback

‘In het boek geeft Van Den Bosch veertig tips en tricks om meer uit anderen en jezelf te halen. Hij bespreekt voorbeelden van hoe hij Nys en andere topsporters na wedstrijden open feedback gaf. Hij ziet dat als een van de factoren die tot succes leiden. Ik doe het zelf ook in mijn team.’

‘Ik leerde ook over het belang van vertrouwen geven. En hoe je mensen vleugels geeft. Als bedrijf willen wij op Champions League- niveau spelen. We willen het nummer één worden. Dat is gelijkaardig aan de ambitie van Nys in de cyclocross. Uit het boek nam ik wel mee dat je moet vermijden dat je te ver en te hoog wil springen. Targets mogen ambitieus zijn, maar niet onhaalbaar. Van Den Bosch geeft ook mooie voorbeelden van hoe je kan leren uit mislukkingen.’

Zijn boek bracht me ook nieuwe inzichten. Ik leerde dat het belangrijk is op te bouwen naar een momentum. En dat je rustperiodes moet durven in te bouwen. Wouter Uten

‘De ervaringen die Van Den Bosch beschrijft, bevestigden op veel gebieden mijn intuïtie. Enkele dingen ben ik nog explicieter gaan doen, zoals open en direct communiceren. Zijn boek bracht me ook nieuwe inzichten. Ik leerde dat het belangrijk is op te bouwen naar een momentum. En dat je rustperiodes moet durven in te bouwen. Dat doe ik nu meer dan vroeger.’

‘Je kan het boek ook breder toepassen. Onder kameraden kan je elkaar door meer coaching naar een hoger niveau brengen. En ik ben ervan overtuigd dat in de hele samenleving nog veel terrein braak ligt voor coaching. Transparanter communiceren over wat we vinden en denken zou ons verder brengen. Vooralsnog heb ik nog geen andere boeken van Van Den Bosch gelezen, maar misschien moet ik dat deze zomer wel eens doen.’