‘Ik geniet van de pracht van de Franse taal'

Voor Annick Van Overstraeten, de CEO van de restaurantketen Lunch Garden, is 'Les Gratitudes' een must read omdat Delphine de Vigan de aftakeling door de ziekte van Alzheimer heel puur beschrijft.

‘Mensen die managementboeken meenemen op vakantie, begrijp ik niet. Af en toe lees ik er een voor mijn werk, maar tijdens mijn vakantie lees ik veel fictie, en ook in verschillende talen. Deze zomer las ik het bloedmooie ‘Les Gratitudes’ van Delphine de Vigan.’

‘Beurtelings komen Marie en Jérôme aan het woord. Ze vertellen het verhaal van een oude dame, Michka, en haar gevecht tegen een ziekte die haar spraakvermogen aantast. Marie is een jonge vrouw die in hetzelfde appartementsgebouw woont. Ze helpt Michka zo goed als ze kan bij het begin van haar aftakeling. Later dwingt de ziekte Michka toch naar een rusthuis. Daar komt ze Jérôme tegen, een logopedist die haar helpt met de achteruitgang van haar spraakvermogen.’

‘Het boek gaat ook over taal. Michka is een belezen, intellectuele vrouw, maar ze voelt haar capaciteiten achteruitgaan. Ze werkte als journaliste en eindredactrice. Nu ontglipt de taal haar, woord voor woord. De Vigan beschrijft pakkend hoe de ziekte Michka’s grip op taal verzwakt. Beetje bij beetje begint ze woorden te vergeten en te vervormen. De eerste keer denk je dat het om een tikfout gaat. Hoe meer je leest, hoe meer woorden en zinnen onbegrijpelijk worden. Je ervaart de vervormingen nooit als storend, maar je gaat er helemaal in op. De Vigan laat je die talige aftakeling op mooie, pure manier meemaken.’

Schermvullende weergave Delphine de Vigan, 'Les Gratitudes', JC Lattès, 192 p., 17 euro. ©J.C Lattès

‘De titel ‘Les Gratitudes’ verwijst naar het hart van dit boek: dankbaarheid. Marie werd tijdens een moeilijke periode in haar jeugd door Michka geholpen, daarom wil ze nu voor haar zorgen. Michka zelf kreeg tijdens Wereldoorlog II onderdak van een koppel. Ze wil hen koste wat het kost bedanken voor ze sterft. In dit boek staan relaties tussen mensen centraal. Ik ben niet altijd op zoek naar de meest complexe verhalen, wel naar mooie beschrijvingen van hoe we met elkaar samenleven.’

‘Les Gratitudes’ is nog niet vertaald in het Nederlands. Ik probeer boeken altijd in hun oorspronkelijke taal te lezen. Bij Russische literatuur gaat dat natuurlijk niet, maar ik lees wel veel Franse en Engelse boeken. Bij vertalingen gaat altijd iets verloren. Van Franse boeken kan ik echt genieten om de schoonheid van die taal.’