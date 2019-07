Inti De Ceukelaire over 'De 48 wetten van de macht' van Robert Greene

Voor de ethische hacker Inti De Ceukelaire is dit boek een must read omdat het inzichten biedt in macht en psychologische patronen blootlegt. ‘De macht van de hacker wordt nog te vaak onderschat.'

‘Ik vond ‘De 48 wetten van de macht’ een geniaal boek, al is het niet onomstreden. De auteur Robert Greene claimt via 48 wetten - zo is wet 1: overschaduw uw meerdere nooit - te kunnen beschrijven wat macht is. Hij geeft er telkens historische voorbeelden bij, een waarin de wet succesvol tot macht heeft geleid, en een waar het in een mislukking is ontaard. Zo wordt het precies een reeks kortverhalen. Het is een informatief boek dat gespekt wordt met veel anekdotes. Dat maakt het niet alleen aangenaam om te lezen, wat je leest, blijft ook langer hangen.’

De zwembadboeken van De Tijd Tot en met 24 augustus serveert De Tijd u 21 leestips voor aan het vakantiezwembad, u aanbevolen door een keur aan ervaren lezers. Duik hier in de volledige lijst.

‘De morele status van het boek wordt soms in twijfel getrokken. Het schijnt enorm populair te zijn bij gevangenen, wat inderdaad de wenkbrauwen doet fronsen. Ik pleit ervoor het boek gewoon ter ontspanning te lezen en niet als een handboek te volgen. Greene mag dan een geschiedkundige achtergrond hebben, hij zal die voorbeelden wel heel zorgvuldig hebben geselecteerd zodat zijn theorie klopt. Ik vind het vooral hallucinant hoeveel van die wetten je plots herkent in het dagelijkse leven, in de politiek of in de commerciële wereld.’

‘Ik wou ‘De 48 wetten van de macht’ lezen omdat ik er een manier in hoopte te ontdekken om om te gaan met de macht die ik plots kreeg als hacker. Die zoektocht liet me enigszins op mijn honger zitten, maar toch is het boek me altijd bijgebleven en heeft het me veranderd als mens en in mijn interacties. Ik heb die wetten niet zozeer als instructies geïnterpreteerd, maar meer als informatie om mensen beter te begrijpen en patronen te leren herkennen. De twee wetten waaraan ik al het meest gehad heb in mijn stiel, zijn ‘guard your reputation with your life’ en ‘despise the free lunch’.’

Schermvullende weergave Robert Greene - De 48 wetten van de macht - Meulenhoff, 24,99 euro. ©rv

‘Hacking brengt een ongeziene macht met zich mee, waar jongeren soms moeilijk mee overweg kunnen. Op school ben je gewoon een leerling, maar ’s avonds achter je computerscherm kan je informatie vinden of processen manipuleren, met verregaande gevolgen. Als tiener was dat voor mij soms wel een uitdaging. Als je beseft dat er bij wijze van spreken doden kunnen vallen door op een knopje te drukken, begin je wel na te denken. Ik zie gelukkig weinig terroristen die kunnen hacken. Maar ik ben me wel bewust van de risico’s.’

‘Ik ben geschrokken van de macht die hackers kunnen hebben, maar dat geldt ook voor de mensen achter fake news of databedrijven. Die invloed wordt onderschat en vaak te laat opgemerkt. Ik ben ervan overtuigd dat we sommige cybercriminelen met meer begeleiding op het rechte pad kunnen krijgen.’

Robert Greene - De 48 wetten van de macht - Meulenhoff, 24,99 euro.