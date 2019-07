Ive Marx over 'The Big Short' van Michael Lewis

Voor Ive Marx, econoom en hoogleraar, zijn 'The Big Short' en 'Adults in the Room' must reads omdat ze een ontluisterende maar ook grappige blik bieden op een ineenstuikende economie, zonder droog of al te technisch te worden. ‘Een schop tegen de schenen van het establishment.'

‘Wat maakt iets tot een goed vakantieboek? Bij boeken om te lezen op het strand of aan het zwembad denk ik aan guilty pleasures waarmee je niet snel zou uitpakken in eindejaarslijstjes. Dat zijn vaak illustere boeken die niemand kent. Ze leveren misschien bonuspunten op voor intellectualisme, maar een strandboek mag ongegeneerd escapisme zijn. Dat is best genietbaar bij een goed glas rosé. Het moet plezant zijn.’

‘Guilty pleasures zijn dus zeker een optie, maar voor mij moet een goed vakantieboek vooral amusant zijn én aanzetten tot reflectie. In de eerste plaats hou ik van taal, als academicus en columnist is dat mijn werkinstrument. Een goed geschreven boek, spits en exact geformuleerd, is een must. Dat hoeft niet per definitie moeilijk te zijn. Hoe simpeler, hoe beter. Bijkomend wil ik ook entertainment en humor.’

‘Dat brengt me bij het werk van Michael Lewis, en dan vooral ‘The Big Short’. Dat boek gaat over een cruciale episode in de financiële geschiedenis, de crisis die in 2007 ontvlamde als gevolg van de vastgoedzeepbel in de Verenigde Staten. Dat klinkt als droge en technische materie, en lijkt misschien wat in strijd met mijn guilty pleasure-theorie, maar het is echt goed geschreven en bevolkt door grappige en scherp neergezette personages. Een erg narratieve vorm van non-fictie, met inhoud, vaart en ritme. Zonder het te beseffen leer je ontzettend veel bij en dat maakt het zeer lezenswaardig.’

Schermvullende weergave 'The Big Short' telt 297 pagina's en kost 34,99 euro. ©rv

‘Lewis vertelt het verhaal over een gok tegen ‘established wisdom’. Elke economiestudent krijgt ingepeperd dat de markten efficiënt zijn, elke businessschool leert aan dat de markt niet te verslaan is. Dat blijkt niet waar te zijn. Het hele systeem stort in en verschillende landen gaan faliekant ten onder. Uiteraard helemaal waargebeurd, maar het zou regelrechte sciencefiction kunnen zijn, zo boeiend en spannend is het.’

Collectieve waanzin

‘Adults in the Room’ is nog zo’n boek dat dat ongrijpbare gevoel helder en zelfs grappig overbrengt. Yanis Varoufakis schrijft over de absurde 162 dagen in 2015 dat hij Grieks minister van Financiën was, toen het land door een diep financieel dal ging. Een zeer non-conformistisch figuur die openlijk in de clinch ging met zijn Europese collega’s, de Europese Centrale Bank, het Internationaal Monetair Fonds en zowat iedereen die hij op zijn pad tegenkwam. Dat hij het niet lang heeft uitgehouden, is in zijn ogen het gevolg van een groot complot.’

Schermvullende weergave 'Adults in the Room' telt 576 pagina's en kost 12,99 euro. ©rv

‘Ook hier ben je getuige van een systeem dat zijn eigen ondergang bewerkstelligt. Een onhoudbare situatie van collectieve waanzin, want iedereen gaat erin mee, ook mensen die off the record duidelijk toegaven hoe krankzinnig het was. Varoufakis gunt je een blik achter de schermen en schetst een ontluisterend beeld van een ineenstuikende economie.’