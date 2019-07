Jeroen Meus over 'Het achtste leven (voor Brilka)' van Nino Haratischwili

Voor chef-kok en televisiemaker Jeroen Meus is dit boek een must read omdat het de ontstaansgeschiedenis van Georgië en de Sovjet-Unie aangrijpend beschrijft.

‘Eén enkel boek aanraden is een bijna onmogelijke opdracht. Ik lees erg graag en ook veel. Mijn vakanties gebruik ik om bij te lezen, omdat ik het tijdens het jaar zo druk heb. Als ik dan toch één boek moet kiezen, raad ik iedereen ‘Het achtste leven (voor Brilka)’ van Nino Haratischwili aan.’

‘Haratischwili is een jonge Duits-Georgische schrijfster. In dit boek beschrijft ze de woelige ontstaansgeschiedenis van haar thuisland Georgië. Lichte lectuur is het niet. En dat bedoel ik letterlijk en figuurlijk. Het is een aangrijpend familie-epos dat 1.300 bladzijden en de hele 20ste eeuw omspant. Haratischwili voert je mee naar het ontstaan van het rode rijk, leidt je van de bloedstollende wereldoorlogen naar de perestrojka en verder. Ondertussen legt ze alle gruwelen van het communisme bloot.’

‘In ‘Het achtste leven’ vertelt de Georgische Stasia Jasji haar dramatische familiegeschiedenis aan haar nichtje Brilka. Ze begint zes generaties eerder bij een getalenteerde chocolatier. Hij bedenkt een recept voor een heerlijke chocoladedrank. Dat brengt hem niet alleen roem en rijkdom, maar vervloekt hem en zijn nageslacht ook. Aan de hand van zeven levens beschrijft Stasia de opkomst en de val van de Sovjet-Unie. Het achtste leven, waar de titel van het boek naar verwijst, is dat van de jonge Brilka, wier toekomst nog openligt.’

‘Door historische romans leer je op een ontspannende manier veel bij over geschiedenis. Omdat ik graag bijleer, lees ik ook non-fictie. In mijn boekenkast staan ook boeken over verftechnieken uit de renaissance of voeding uit de middeleeuwen. Meestal lees ik fictie en non-fictie door elkaar. Ik verdeel mijn aandacht liever over verschillende boeken tegelijk. Voor deze zomer staan er al drie klaar: ‘Tot ziens daarboven’ van Pierre Lemaitre, ‘De Heilige Rita’ van Tommy Wieringa en ‘Gewicht van inkt’ van Rachel Kadish.’

‘Ik koop ontzettend graag boeken. In mijn boekenkast pronkt altijd een nieuw exemplaar. Kopen moet wel, want als ik een boek uit heb, is dat altijd een beetje kapot. Het staat meestal vol vlekken en heeft ezelsoren. Leuven heeft een fantastisch boekenwinkeltje: Barbóék. Ik kom er zelden zonder een nieuwe aankoop buiten. Ik pikte er toevallig ook ‘Het achtste leven’ op. Zowel mijn vader, moeder, broer als ik heeft het gelezen. Iedereen vond het prachtig.’