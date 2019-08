Johan Leman over 'De vrouw met het rode haar' van Orhan Pamuk

Voor Johan Leman, de voorzitter van het integratiecentrum Foyer, is dit boek een must read omdat het een vlot leesbaar verhaal is dat onder het oppervlak grotere filosofische thema’s aansnijdt, zoals de spanning tussen oud en nieuw of Oost en West. ‘Pamuk schrijft filosofisch, maar nooit pedant.'

‘Deze roman van Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk bevat ontelbaar veel verbanden en symbolische relaties. De belangrijkste is die tussen Mahmut, een traditionele puttendelver uit Istanboel, en Cem, een student zonder geld met schrijfaspiraties die bij hem in dienst komt. Tussen het graven door ontstaat een vader-zoonrelatie terwijl ze elkaar mythen vertellen, zoals die van Rostam en Sohrab of die van Oedipus. Dat zijn ook vader-zoonverhalen, die overigens niet echt goed aflopen - een voorbode voor de rest van het verhaal.’

‘Later wordt Cem geen schrijver, maar een succesvol ondernemer. Hij richt een bouwbedrijf op en noemt het Sohrab - onmiskenbaar symbolisch. Cems carrièreswitch staat voor de afbrokkeling van de oude verhalen en de vernieuwingsbeweging. Maar Pamuk schetst ook een kritisch beeld van het hedendaagse Istanboel, dat een explosieve urbanisering heeft doorgemaakt. De economische bloei van Turkije steunt grotendeels op bouwwerken. Die werden erg gestimuleerd door de politieke strategie van president Erdogan, die niet van kritiek gespaard bleef.’

‘Cem wordt verliefd op ‘de vrouw met het rode haar’, een mystieke figuur die een sleutelfunctie heeft. Zij belichaamt de plot en brengt de tegenstellingen die we vandaag meemaken samen: de spanning tussen een samenleving van het oosterse type, die vasthoudt aan traditie en waar oudere generaties de verhalen schrijven, en het Westen, waar jongere generaties niet meer geloven in die grote verhalen.’

Schermvullende weergave De vrouw met het rode haar - Orhan Pamuk - De Bezige Bij - 272 bladzijden ©rv

‘Pamuk heeft een boek geschreven over de vergankelijkheid van verhalen dat zich uitstekend leent voor literatuurstudie. Maar je kan het ook lezen als antropoloog, over de getroubleerde verhouding tussen Oost en West, tussen de islam en het christendom, tussen de stad en het platteland. Of je kan het lezen als een psycholoog, over de spanning tussen generaties. Maar ook als politicoloog: hoe evolueren de democratie en de vrijheid van het individu?’