Johan Mallisse over 'Het klein verzet' van Tine Hens

Voor Jonas Mallisse, de oprichter van Too Good To Go, is ‘Het klein verzet’ een must read omdat de bundel reisverhalen meteen ook een inspirerende aanzet is om anders naar de economie te kijken. ‘Eten brengt mensen samen en zet dingen in gang.’

‘In ‘Het klein verzet’ neemt de journaliste Tine Hens je mee langs Europese steden en dorpen, die ze aaneenrijgt door bezoekjes aan burgerinitiatieven, zoals onafhankelijke stroomleveranciers en sociale restaurants. Hens maakte de reis omdat ze met twijfels zat over de hedendaagse economie en sterk verlangde naar alternatieven om beter te doen. Of liever: anders te doen. Dat is fijn aan het boek, Hens blijft genuanceerd en stelt open vragen waarvan ze weet dat er meer dan één antwoord op te vinden is.’

‘Ons economisch systeem draait rond groei. Hens vreest dat we te weinig rekening houden met de negatieve effecten, en ik volg haar. Groei kent meerdere definities: voor velen is winst de enige vorm, maar je kan ook groeien op een sociale manier. Ga je voor een goedkoop product? Dan moet je nadenken wat het zo goedkoop maakt, en je niet blindstaren op de voordelen van financiële groei. Er wordt altijd een prijs betaald. Denk aan de slechte arbeidsomstandigheden of de niet-duurzame grondstoffen.’’

‘Hens kijkt in de richting van de duurzaamheid en de deeleconomie, en bezoekt daarom die burgerinitiatieven. Gedreven door de werkloosheid, de klimaatverandering en de burn-outproblematiek - in 2015 was ze de actualiteit met haar boek een flinke stap voor - wil ze wijzen op de noodzaak om onze welvaart kritisch te bekijken. Maar het is geen antikapitalistisch pamflet dat ervoor pleit het systeem radicaal om te gooien. Ze laat voldoende open en is niet bang om hardop te twijfelen over wat ze aantreft tijdens de reis.’

Moeiteloos

‘Een boek over economie kan perfect aan het zwembad, en dit zeker. Het is geen theoretisch onderzoek, maar een rechtstreekse oefening in de praktijk. Dankzij de mooie beschrijvingen vergeet je dat je non-fictie aan het lezen bent en zo wordt het net een bundel reisverhalen. Ze gaat vloeiend over van de volkstuintjes in het Verenigd Koninkrijk naar een aardappelmarkt in Griekenland en neemt je moeiteloos mee op die reis. Je staat echt naast haar op de markt.’

Schermvullende weergave ‘Het klein verzet’ is uitgegeven door EPO, telt 292 pagina’s en kost 20 euro. ©RV DOC

‘De mensen die Hens portretteert, maken het boek prachtig. Ze raakt je met verhalen over emoties en overtuigingen, waardoor je niet leest over persoon X uit Londen, maar een connectie voelt, en vaak ook bewondering. ‘Het klein verzet’ gaat over dromers, over mensen die zich niet laten tegenhouden door de angst voor mislukking. Dat werkte enorm inspirerend en heeft mij aangezet om op een andere manier te ondernemen.’

‘Bij generatiegenoten zie ik dezelfde tendens. Het idee heerst dat bedrijven een positieve impact moeten hebben op de wereld en de maatschappij. Maar dat geldt ook op het individuele niveau. Je moet mensen laten zien wat hun meerwaarde kan zijn. Met Too Good To Go proberen we dat ook. Via een app verbinden we handelaren met voedseloverschotten met klanten die die maaltijden tegen een goedkopere prijs kunnen ‘redden’. Maar het is meer dan een marktplaats: mensen moeten beseffen dat zulke acties waardevol zijn en dat doortrekken in andere dingen.’