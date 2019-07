Kobe Desramaults over 'Mr Gwyn' van Alessandro Baricco

Voor chef-kok Kobe Desramaults is 'Mr Gwyn' een must read omdat de auteur met zijn stijl aanmaant tot ontspanning en je aan het denken zet over verleden en toekomst. ‘Baricco dwingt tot traagheid.'

‘Tijdens de vakantie lees ik om te ontspannen en dankzij zijn rustige en aangename stijl is het werk van de Italiaan Alessandro Baricco daar ideaal voor. Mr Gwyn, het hoofdpersonage van het gelijknamige boek, is een romanschrijver die beslist te stoppen omdat hij niet meer wil schrijven. Na een tijdje merk je dat het personage onrustig wordt. Hij kan zijn verlangen naar het schrijven niet negeren maar wil het op een andere manier aanpakken. Hij begint opnieuw, als een soort kopiist, en laat een atelier inrichten waar hij mensen ontvangt om ze te portretteren.’

De zwembadboeken van De Tijd Tot en met 24 augustus serveert De Tijd u 21 leestips voor aan het vakantiezwembad, u aanbevolen door een keur aan ervaren lezers. Duik hier in de volledige lijst.

‘Dat levert prachtige passages op over menselijke onzekerheden. Mr Gwyn creëert een intieme sfeer in zijn atelier - geweldig om te lezen hoe minutieus hij die geschreven portretten voorbereidt - die zijn genodigden in staat moet stellen zich bloot te geven. Door de ogen van het personage observeer je onwennigheid, maar omdat je nooit het resultaat te lezen krijgt, blijft het wel abstract.’

‘Het boek is zeer typerend voor Baricco: traag en mysterieus, bijna poëtisch. Normaal lees ik werk van meer deprimerende auteurs zoals Michel Houellebecq of Charles Bukowski, maar ik kreeg ‘Mr Gwyn’ cadeau en raakte gefascineerd door Baricco’s schrijfstijl. Hij laat altijd iets open en je kan veel zelf invullen. Hij laat de verbeelding van lezers werken. Zo wordt het heel persoonlijk. Dat moet een goede schrijver kunnen: je meenemen in zijn verhaal.’

‘Met zijn stijl dwingt Baricco tot traagheid, soms ook letterlijk. In bepaalde passages handelt Mr Gwyn met opzet langzamer, veel sensitiever. Dan beschrijft Baricco tot in de kleinste puntjes en oeverloos uitgebreid hoe zijn personage zijn veters strikt. Hij schakelt nadrukkelijk naar een lagere versnelling, dat vind ik zo schoon.’

Schermvullende weergave Alessandro Baricco - Mr Gwyn - De Bezige Bij, 19,99 euro. ©rv

‘Traagheid dus, maar ook reflectie: gaandeweg besef je dat je sommige dingen zelf ook eens wat trager moet doen. Zo krijgen zijn romans iets filosofisch. Mr Gwyn stelt de kern van zijn beroep in vraag: waarom doe ik wat ik doe en wil ik nog wel doen wat ik doe? Dat existentiële nadenken herken ik en vind ik ook belangrijk. Het is goed om van tijd tot tijd eens stil te staan en je afgelegde weg te evalueren.’

‘Chambre Séparée, mijn huidige restaurant, loopt bijna op zijn einde. Het is tijd voor iets nieuws en ik stel me allerlei vragen over wat hierna komt. Dat is spannend, op een positieve manier. De ideeën schieten nog alle kanten uit maar het is goed om te blijven reflecteren. Net zoals Mr Gwyn, die denkt niet meer te willen schrijven maar uiteindelijk vaststelt dat hij niet zonder kan.’

Alessandro Baricco - Mr Gwyn - De Bezige Bij, 19,99 euro.