Nafi Thiam over 'De bekende wereld' van Edward P. Jones

Voor Nafi Thiam is ‘De bekende wereld’ een must read omdat het boek van de Amerikaanse schrijver Edward P. Jones de morele complexiteit van slavernij blootlegt. 'Ik weet nu dat er ook zwarte slavenhouders waren.'

‘Ik ben een veellezer. Van kleins af voel ik me aangetrokken tot boeken. Ondanks mijn drukke trainings- en wedstrijdschema en mijn studies maak ik graag tijd om te lezen. Gelukkig studeer ik dit jaar af en krijg ik meer tijd voor boeken die niet alleen over geografie gaan. Ik lees het hele jaar door, niet alleen op vakantie. Een zwembadboek ziet er voor mij niet anders uit dan een gewoon boek.’

‘Het boek dat ik wil aanraden, is het laatste dat ik heb gelezen: ‘De bekende wereld’ van Edward P. Jones. Het verhaal begint aan het sterfbed van de 31-jarige Henry Townsend. Hij is grootgrondbezitter en slavenhouder in de Amerikaanse staat Virginia. Maar hij is ook zwart. Die pijnlijke contradictie beschrijft Jones aangrijpend. Tegelijk schetst hij een heel menselijk beeld van de leefwereld van slaven en meesters op plantages rond 1850. Ik heb er veel uit geleerd over slavernij en over de periode voor de Amerikaanse burgeroorlog.’

‘Het is indrukwekkend hoeveel morele complexiteit Jones in dit boek heeft gestopt. Er zijn geen echte slechteriken, maar er zijn ook geen helden. Je verwacht een veroordeling van Henry, die ooit slaaf was en daarna toch slavenbezitter werd, maar die blijft uit. Jones beschrijft de toestand op de plantage op een neutrale manier. Het is aan de lezer om een oordeel te vellen. Daardoor ervaar je hoe moeilijk het is in zo’n verpletterend systeem een onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Je voelt geen vijandigheid voor elke (blanke of zwarte) slavenmeester, noch sympathie voor elke slaaf.’

Slingerende chronologie

‘Een andere gelaagdheid zit in de vele personages en de slingerende chronologie waarmee Jones hun leven beschrijft. Het verhaal draait vooral rond Henry Townsend en blikt terug op zijn jeugd. Jones beschrijft hoe hij door zijn vader werd vrijgekocht en uiteindelijk zelf een meedogenloze slavenhouder werd. Tegelijk kijkt Jones ook naar de toekomst, en beschrijft hij hoe Henry’s nabestaanden en slaven na zijn dood verdergaan. Ondanks de vele sprongen in de tijd raak je de draad van het verhaal nooit kwijt.’

Schermvullende weergave 'De bekende wereld' is uitgegeven door Singel in 2005, telt 404 pagina's en kost 12,95 euro. ©rv

‘Ik hou van boeken die fictie en historische gebeurtenissen verweven. Ze leren je iets terwijl je je ontspant. Mijn liefde voor historische romans is begonnen bij ‘Uit naam van de dode prinses’ van Kenizé Mourad. Ik kreeg het boek lang geleden van mijn moeder. Het is nog altijd een van mijn lievelingsboeken. Mourad beschrijft het waargebeurde verhaal van haar eigen moeder. Ze was de dochter van de laatste sultan van het Ottomaanse Rijk. Bij de val van dit rijk moet de prinses vluchten naar Libanon, India en uiteindelijk Frankrijk. Net als in ‘De bekende wereld’ van Jones worden er veel historische gebeurtenissen aangehaald en uitgelegd.’

‘Toch lees ik niet alleen historische romans. De volgende drie boeken op mijn zomerlijst zijn ‘Boetekleed’ van Ian McEwan, ‘Les bonnes gens’ van Laird Hunt (nog niet in het Nederlands vertaald, red.) en ‘Een samenzwering van idioten’ van John Kennedy Toole. Ik lees een beetje van alles. Alleen sciencefiction heeft met nog niet kunnen overtuigen.’