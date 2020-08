‘Ons koloniaal verleden hebben we te lang onder de mat geveegd’

'In België werd ons verleden te vaak onder de mat geveegd. Daarom is dit boek zo belangrijk. Alle feiten worden kalm uiteengezet.'

Voor Walter Zinzen is ‘Koloniaal Congo: Een geschiedenis in vragen’ een must-read omdat het onze koloniale geschiedenis kalm en feitelijk uiteenzet.

‘Het is een dikke knoert’, zegt journalist Walter Zinzen over zijn zwembadboek ‘Koloniaal Congo: Een geschiedenis in vragen’. Maar het onlangs uitgebrachte boek van historici Idesbald Goddeeris (KU Leuven), Amandine Lauro (ULB), en Guy Vanthemsche (VUB) is volgens hem te weinig onder de aandacht gekomen, en dat vindt hij doodjammer. ‘Zeker nu, ten tijde van Black Lives Matter, de excuses van de koning voor de koloniale wandaden en de parlementaire Kamercommissie over het koloniaal verleden.’

‘Patrick Dewael (Open VLD), die het initiatief nam om die commissie op te richten, leek te zeggen dat we ons koloniaal verleden allemaal goed kennen. Dat betwijfel ik. Ik zie dat bijvoorbeeld aan hoe de commissie experts aanstelt. Een van de hoofdpunten was dat de diaspora vertegenwoordigd moest zijn. Maar dé diaspora bestaat helemaal niet. De scheidingslijnen die ontstaan zijn in het postkoloniale Congo bestaan nu ook in de Afrikaanse gemeenschappen in België. Ik klink als een pastoor, maar Wouter De Vriendt (Groen), de voorzitter van die commissie, zou dit als verplichte zwembadlectuur moeten opleggen voor iedereen in de Congocommissie.’

‘Die commissie zal ook moeten beslissen over schadevergoedingen en herstelbetalingen. Zonder grondige kennis van ons koloniale verleden kunnen ze geen onderscheid maken tussen wie voor zichzelf een slaatje wil slaan en ontwikkelingshulp waarbij de hele Congolese bevolking gebaat is.’

Veel emoties

‘Er spelen veel emoties mee in het debat. Maar dit boek geeft een geschiedenis gebaseerd op feiten weer. Ook zaken die door de koloniale propaganda weggeveegd waren, zoals de stakingen in de mijnen, de opstanden in het binnenland, het Congolees verzet. Waar veel mensen minder over weten.’

‘Voorstanders van het kolonialisme durven al eens te beweren dat België ook veel goede dingen voor Congo gedaan heeft. ‘Congo had het beste lager onderwijs van heel Afrika.’ ‘De wegen in Congo waren beter dan die in België.’ De auteurs van het boek weerleggen dat door erop te wijzen dat het onderwijs en de wegen alleen zo goed waren omdat ze ook ten dienste moesten staan van de koloniale administratie en het koloniale bedrijfsleven.’

Geen rancune

‘Koloniaal Congo’ beschrijft de geschiedenis van de Belgische kolonisatie tot 1960, het jaar van de onafhankelijkheid, maar Zinzen spreekt ook met veel geestdrift over het Congo van vandaag. ‘Ik ben vaak in het land geweest. Voor het eerst in 1963, voor het laatst zo’n twee jaar geleden. Als ik met Congolezen praat, hoor ik vaak ‘Où sont les Belges?’ Er is geen rancune tegenover België. Ze vragen ook niet dat we het heft opnieuw in handen nemen, maar wel dat we hen bijstaan in zaken waar ze door de internationale context zelf niet uit raken.’