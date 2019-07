Peter Bernaerts over 'De vrolijke wijsheid' van Alexander Roose

Voor veilingmeester Peter Bernaerts is dit boek een must read, omdat het de werken van de Franse filosoof Michel de Montaigne (1533-1592) toegankelijk maakt. 'Montaigne stelde dezelfde vragen als wij.'

‘Ik heb Michel de Montaignes ‘Essais’ al langer in mijn boekenkast staan. Zelfs in de Nederlandse vertaling bleven de 16de-eeuwse teksten in lange volzinnen van de Franse filosoof vrij onbevattelijk. Aan iedereen die tuk is op geschiedenis en enige interesse in de ‘Essais’ heeft, raad ik daarom Alexander Rooses biografie van Montaigne, ‘De vrolijke wijsheid’, aan. Hij maakt de filosofie op een luchtige manier toegankelijk. Ik kreeg opnieuw zin om de ‘Essais’ open te slaan. Of ik het boek meeneem naar de rand van het zwembad, is nog een ander verhaal.’

‘Op 38-jarige leeftijd stapte Montaigne uit het politieke leven. Hij was voordien rechter en burgemeester van Bordeaux maar besloot zich terug te trekken in het kasteel dat hij erfde van zijn vader. Zijn beste vriend Etienne de la Boétie was enkele jaren voordien jong gestorven en had hem een gigantische bibliotheek nagelaten. Roose beschrijft mooi hoe Montaigne zich terugtrok in een torenkamer, die tot de nok gevuld was met de werken van alle klassieke wijsheren, en daar zijn ‘Essais’ begon te schrijven.’

‘Die ‘Essais’ zijn letterlijk proefstukken. Montaigne toetst zijn eigen ideeën aan de werkelijkheid en aan het gedachtegoed van filosofen zoals Socrates en Aristoteles. Hij gaat op zoek naar de waarheid. Roose is een goede gids door dat landschap van stoïcijnen, epicuristen en klassieke filosofen. Hij neemt je bij de hand en legt je op een heel waarheidsgetrouwe manier uit waarom Montaigne zo’n belangrijk figuur was. ‘De vrolijke wijsheid’ is zowel een literatuurwetenschappelijk werk, een filosofisch traktaat als een modern boek.’

Schermvullende weergave Alexander Roose - De vrolijke wijsheid - Uitgeverij Polis, 19,95 euro ©rv

‘Montaignes uitgangspunt in de ‘Essais’ is altijd dezelfde vraag: ‘Que sais-je?’ Hij gaat op zoek naar zekerheden maar moet altijd concluderen dat hij eigenlijk niets weet. Van een belangrijke filosoof als Montaigne verwacht je dat hij alle kennis en wijsheid in pacht heeft. Maar hij is ook gewoon iemand die zich afvraagt: ‘Wat doe ik hier eigenlijk?’ Dit boek heeft me daarin veel troost en geruststelling gegeven. Daarmee bedoel ik dan dat we niet te hard moeten zoeken naar een grotere zin van ons bestaan, want zelfs Montaigne wist al dat die er eigenlijk niet is.’

‘Montaigne was eerst een stoïcijn maar bekeerde zich later tot het epicurisme, dat het genot centraal stelt. Ik was verbaasd en opgelucht toen ik las dat die grote denker Montaigne gewoon een mens van vlees en bloed was, die ook genoot van het leven, goed eten en seks.’