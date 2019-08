‘Poëzie lezen is als een nieuwe taal leren'

De hele zomer lang tippen ervaren lezers een boek. Voor aan het zwembad. of elders.

‘Moeten mensen meer poëzie lezen? Het is een vraag die ik niet met ja durf te beantwoorden, omdat het misschien belerend en verwijtend overkomt. Maar probeer eens een gedicht te lezen zoals je een boterham eet. Zoek er niet meteen grote waarheden in maar wandel door het poëzielandschap en maak het je eigen. Blijf vooral nieuwsgierig. Poëzie lezen is voor mij als een nieuwe taal leren. Het houdt je geest soepel en verfijnt je bewustzijn.’

‘Daarom raad ik ‘Grand Tour: Eine Reise durch die junge Lyrik Europas’ aan. Het is een bloemlezing gemaakt door de Duitse dichter Jan Wagner en zijn Italiaanse collega Frederico Italiano. Het eigenzinnige boek verzamelt meer dan 700 gedichten van hedendaagse, Europese schrijvers. Wagner en Italiano begonnen aan dit project vanuit een verlangen om eenheid in Europa te vinden, ondanks alle versplintering en verrechtsing van het politieke klimaat. Daarom besloten ze een momentopname te maken van wat in de Europese literaire wereld leeft. Uiteindelijk waren ze verbaasd over de vanzelfsprekende eenheid van de Europese poëzie.’

‘Het boek bevat een mooie en inclusieve verzameling van teksten. Zo bevat de Zwitserse selectie niet alleen Franse en Duitse teksten, maar ook Reto-Romaanse. Voorts vind je ook gedichten in het Samisch uit het noorden van Scandinavië. Om de Pan-Europese identiteit volledig weer te geven, zit er zelfs Israëlische poëzie in de selectie.’

‘De gedichten zijn in hun originele taal afgedrukt en worden telkens vergezeld van een Duitse vertaling. Ze zijn nog niet in het Engels of het Nederlands vertaald, maar hopelijk gebeurt dat nog. We hebben in België genoeg talent om dat te verwezenlijken. Het cliché luidt dat de essentie van een gedicht verloren gaat bij een vertaling. Ik ga vaak naar buitenlandse poëziefestivals, waar mijn werk in vertaling wordt voorgelezen. Ik hou mijn hart dan altijd een beetje vast, omdat ik geen flauw idee heb van de nuance van wat ze zeggen. Maar net door die vertalingen en uitwisselingen is het pan-Europese gedachtegoed ontstaan. De makers van het boek citeren Umberto Eco: ‘De Europese taal is vertaling.’’

‘Ik merk dat in mijn eigen poëzie. Enerzijds voel ik me nauw verbonden met schrijvers als Guido Gezelle. Als Nederlandstalige en West-Vlaamse dichter ervaar ik een sterke band met die regionale taal. Anderzijds ben ik pas echt bevlogen door poëzie bij het lezen van Engelstalige dichters tijdens mijn opleiding Germaanse talen. Mijn gedichten bevatten dus zowel echo’s van Gezelle als van Shakespeare. Die dubbele invloed van regionale literatuur en bredere Europese stromingen kan je in alle Europese dichtwerken terugvinden.’

‘Dit werk bewijst dat de rijkdom van het Europese gedachtegoed bestaat uit de uitwisseling van ideeën en de wederzijdse beïnvloeding van mensen over de grenzen heen. Muren optrekken is het idiootste dat je kan doen. Het is alsof je een mes in het hart van Europa steekt. Er is veel meer Europese samenhang dan je zou denken. Dat geldt trouwens ook voor België. Daarom vind ik een project als Dichter des Vaderlands zo belangrijk. We mogen niet beweren dat talen ons uit elkaar drijven. Dat is niet zo.’

‘‘Grand Tour’ is een ideaal zomerboek omdat het tegelijk ook een reisgids is. Je slaat het open en komt meteen in contact met literatuur van een bepaalde regio. Ik neem het vanaf nu altijd mee op reis.’