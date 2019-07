‘Romans duwen je in de schoenen van mensen die je niet begrijpt'

De hele zomer lang tippen ervaren lezers een boek. Voor aan het zwembad. Of elders. Vandaag: Piet Colruyt, sociaal investeerder.

‘Ik pikte ‘Ons soort mensen’ van Juli Zeh toevallig op in een boekenwinkel. De achterflap vertelde me dat het ging over het protest van een Duits dorpje tegen de plannen voor een windmolenpark. Ik was meteen verkocht. Het is een saga van een dertigtal personages waarin de ene verbluffende intrige de andere opvolgt.’

‘Bij het lezen identificeerde ik me meteen met de projectontwikkelaar van het windmolenpark. Ik richtte zelf Impact House op, een organisatie waarin sociaal ondernemerschap centraal staat. Vanuit de overtuiging dat de oplossing voor veel sociale en ecologische problemen op de grens van profit en non-profit ligt, proberen we duurzame impact te creëren.’

‘De projectontwikkelaar in Zeh’s verhaal trekt van Beieren naar het gezapige Oost-Duitse dorpje Unterleuten. Zijn windenergiebedrijf VentoDirect wil er tien windmolens plaatsen. De burgemeester en een landbouwer steunen het project maar de meeste bewoners zijn radicaal tegen. En dus barst een hevige machtsstrijd los. Het verhaal illustreert hoe verandering een gemeenschap kan roeren en het ergste in mensen naar boven kan halen.’

'Veel bedrijfsleiders lezen alleen managementboeken, terwijl het zo waardevol is je even af te zonderen en volledig op te gaan in de emoties en de leefwereld van een ander.' Piet Colruyt Sociaal investeerder

‘Dat een maatschappij zich lelijk kan gedragen, zagen we bij ons tijdens de klimaatmarsen. Een positief project, getrokken door hoopvolle en geëngageerde jongeren, werd door sommigen genadeloos neergesabeld. Dat ging mijn verstand te boven. Ik zette mijn schouders onder Sign For my Future, een initiatief dat bedrijfsleiders, jongeren, vakbonden, milieubewegingen, media en de academische wereld verenigt om eindelijk werk te maken van de klimaatdoelstellingen. Ik snapte niet dat politici ons niet uitdrukkelijk durfden te steunen, en dat sommigen ons op de sociale media met de grond gelijk maakten.’

Gevatte karakterisering

‘In ‘Ons soort mensen’ reageren sommigen heel bruut of zelfs gewelddadig op de komst van het windmolenpark. Anderen proberen er sluw munt uit te slaan. Zelfs de natuurbeweging blijft niet van interne conflicten gespaard. Zo ontplooit zich een discussie over het veld waarin de windmolens komen te staan. Dat blijkt een broedplek van zeldzame vogels. De projectontwikkelaar krijgt langs alle kanten de wind van voren. Fantastisch aan Zeh is dat ze je dwingt begrip te tonen voor elk personage, hoe radicaal anders het ook denkt.’

‘Je kan je de personages ook zo voor de geest halen. Ze zouden mensen uit je eigen dorp kunnen zijn. Zeh’s beschrijvingen van de reacties van de dorpelingen waren voor mij een eyeopener. De projectontwikkelaar gebruikte dezelfde rationele argumenten die ik vaak in mijn klimaatbetoog aanhaal. Ik begreep niet hoe mensen zo’n initiatief niet als een win-winsituatie konden zien. Maar Zeh’s scherpe en gevatte karakteriseringen duwen me in de schoenen van die mensen die ik niet begreep.’

‘Vanwege die empathie vind ik romans lezen zo belangrijk. Veel bedrijfsleiders lezen alleen managementboeken, terwijl het zo waardevol is je even af te zonderen en volledig op te gaan in de emoties en de leefwereld van een ander. Het helpt je in te zien dat de meeste mensen uiteindelijk goede bedoelingen hebben. We kunnen mensen die we niet begrijpen, blijven afschilderen als dommeriken of angsthazen maar met zo’n instelling geraken we nergens.’

'Ons soort mensen' is uitgegeven door Ambo|Anthos in 2016, telt 492 pagina’s en kost 17,50 euro.