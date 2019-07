Stefaan Merckx over 'Feitenkennis' van Hans Rosling

Voor Stefaan Merckx, de CEO van bordspelenproducent Cartamundi, is dit boek een must read omdat de auteur de globalisering positief interpreteert en vastgeroeste ideeën doorprikt. ‘De mens is niet te vatten via feiten alleen.'

‘Hans Rosling was een Zweedse professor internationale gezondheid en de man achter de Trendalyzer-software, waarmee je data kunt visualiseren en infografieken kunt maken. Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt om via cijfers en statistieken te meten hoe de welvaart in de wereld evolueert. In ‘Feitenkennis’ schrijft hij op een indrukwekkende manier over die inzichten. Zijn boodschap? De wereld is er nog nooit zo goed aan toe geweest als nu.’

‘Op een bijna wiskundige manier, maar ook met grappige anekdotes, bewijst hij dat het leven veel positiever evolueert dan we denken. Hij giet cijfers over kindersterfte, bevolkingsgroei en armoede in een vlot leesbaar boek en looft de ontwikkeling van het onderwijs en de geneeskunde. Vooral de internationale kijk is fijn. Rosling doorprikt het dominante wij-zij-wereldbeeld van het ontwikkelde Westen dat met de derdewereldlanden contrasteert. Via grafieken en voorbeelden toont hij hoe de armoede bijna overal fors gedaald is. Ik ben opgegroeid in India, en toen ik er onlangs na 30 jaar nog eens terugkwam, zag ik die stelling bevestigd. Iedereen loopt daar nu rond in jeansbroek en met een smartphone in de hand. Het beeld van de niet-westerse landen dat iedereen als kind aangeleerd krijgt, is achterhaald, dat doet me plezier.’

‘‘Feitenkennis’ toont een heel optimistisch beeld van de globalisering. In groot contrast daarmee staat ‘Gigantisme’, het jongste boek van de econoom Geert Noels. Hij focust meer op de negatieve gevolgen van die razendsnelle evolutie. Volgens hem zijn die ontwikkelingen doorgedraaid en is alles nu te groot geworden: big data, big tech, big government... Het volk komt in opstand omdat het wil dat die dingen opnieuw beheersbaar worden. In dat boek ontwaar ik verklaringen voor de gele hesjes en de brexit.’

‘Het contrast tussen die twee boeken is erg boeiend. Ze spreken elkaar niet tegen, het zijn meer twee andere interpretaties van hetzelfde fenomeen. Er is meer dan één waarheid. Ik heb iedereen uit mijn team opgedragen om beide boeken te lezen. Ze garanderen een genuanceerd wereldbeeld. Cartamundi is wereldwijd actief en we moeten onthouden dat België niet representatief is voor de rest van de planeet. Je moet jezelf af en toe bijscholen over andere culturen.’

‘Lezen is uitstekend daarvoor maar ik ben er ook van overtuigd dat feiten maar één aspect zijn. Kwalitatieve inzichten zijn minstens even belangrijk. Sommige dingen moet je meer empirisch afleiden. Een mens of een consument laat zich niet vatten via feiten alleen.’

