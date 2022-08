'Heq' van Jørn Riel - Het zwembadboek van Sung-Shim Courier

Niet alle Scandinavische literatuur is een thriller of crimi. Met 'Heq' van Jørn Riel heb je een zwembadboek dat je meeneemt naar de natuurpracht in het hoge noorden. Het water, de sneeuw, de bergen maar zeker ook de dieren en planten. Klinkt al te koud voor aan het zwembad? Toch niet! De boekentip van podcast-host Sung-Shim Courier van Le Brief