Wat is koninklijk vastgoed waard? Dat weet niemand

Wat de Koninklijke Schenking allemaal in haar portefeuille heeft, is haast niet te geloven. Het gaat om bossen, gronden en zeker 77 gebouwen, gespreid over 7.530 hectare.

Op onze website www.koningshuizen.be kunt u al het koninklijk vastgoed in detail ontdekken, met mooie beelden van fotograaf Alexander Dumarey. Het gaat van een kleine gsm-winkel in Elsene tot een reeks kastelen en grote kantoorgebouwen in Brussel. Omgerekend gaat het om liefst 0,24 procent van het Belgisch grondgebied.

De Koninklijke Schenking bezit negen kastelen, waarvan er slechts twee worden gebruikt door koning Filip (Ciergnon in Houyet) en koning Albert II (Belvédère in Laken). De kastelen van Stuyvenberg, Fenffe en Ferage worden verhuurd aan particulieren, onder wie het koppel Marnix Galle (Immobel) en Michèle Sioen (Sioen Industries). Terwijl prins Laurent en prinses Astrid gratis verblijven in de villa’s Clémentine (Tervuren) en Schonenberg (Laken).

De Schenking heeft ook meer dan 5.000 hectare aan bossen in Tervuren, Strombeek-Bever en de Ardennen, waar het gros (4.821 hectare) zich bevindt. Naast nog eens 1.650 hectare landbouwgrond, 29 huizen en 13 hoeves in de Ardennen, die deels worden verhuurd of verpacht. We tellen ook twee serrecomplexen in Laken en acht parken, zoals de Koloniale Tuin in Laken, het Dudenpark in Vorst, het Leopold II-park in Nieuwpoort en het Koningspark in Oostende.

Bij de commerciële panden vinden we een bont allegaartje van drie grote kantoorgebouwen in Brussel, de bioscoop Vendôme in Elsene, een luxueus rusthuis in Oostende, handelsruimtes in de Brusselse Naamsestraat, het Noors Paviljoen in Brussel, dat wordt verhuurd aan het luxemerk Hermès, en een stockageterrein in Strombeek-Bever, dat Aquafin en Besix gebruiken.

Er zit ook heel wat sportinfrastructuur bij: drie golfterreinen in Tervuren, De Haan en Houyet, twee schietterreinen in Tervuren en Oostende, een tenniscomplex en de Wellingtonrenbaan in Oostende, nog twee andere sportcomplexen in Oostende en Tervuren, de grond waarop het stadion van de voetbalclub Royal Union Saint-Gilloise staat en de jachtclub in Laken.

Er zijn ook vier musea zoals Belvue in Brussel en het Stadsmuseum in Oostende, twee kapelletjes in Zwitserland en Briquemont, de gronden van de British School of Brussels en het GITO in Tervuren en nog wat volkstuintjes.

Maar als we de Koninklijke Schenking de vraag stellen hoeveel dat immens patrimonium waard is, moet ze ons het antwoord schuldig blijven. Ze weet het zelf niet en vindt het ook ‘niet nuttig’ dat te berekenen. De Schenking voert nog altijd een eenvoudige kasboekhouding en geen dubbele boekhouding waarin de waarde van de activa moeten staan. De laatste raming is 20 jaar oud en is gemaakt door de overheidsdienst Financiën. Die sprak van een waarde van 8,954 miljard Belgische franken of zo’n 221 miljoen euro. Die schatting sloeg alleen op een ‘vloeroppervlakte’ van 17,5 hectare, terwijl de totale oppervlakte ruim 7.500 hectare is.