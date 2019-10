Cultuur: Jambon I wil museum over Vlaanderen

De Vlaamse regering Jambon I wil deze regeerperiode een traject starten om de Vlaamse geschiedenis ‘te ontsluiten in een museum voor geschiedenis en cultuur van Vlaanderen’. Het is niet duidelijk of Vlaanderen een nieuw museum wil bouwen, dan wel een aantal museumcollecties samenbrengt in een bestaand gebouw. Het is ook de vraag of de invulling zal gebeuren op basis van de Vlaamse Canonlijst. Daarover zegt het regeerakkoord dat het is bedoeld ‘ter ondersteuning voor het onderwijs en, in aangepaste vorm, van de inburgeringscursus voor onze nieuwkomers.’