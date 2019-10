Het regeerakkoord in tien blikvangers

Het hele regeerakkoord is eindelijk publiek gemaakt. We zetten de blikvangers op een rij.

1. Begroting

Vlaanderen gaat slechts één jaar in het rood, voor de daling van de registratierechten. Vanaf 2021 moet de begroting in evenwicht zijn , de Oosterweelmiljoenen niet meegerekend.

2. Fiscaliteit

3. Onderwijs

De Vlaamse regering neemt verregaande maatregelen om erop toe te zien dat studenten sneller afstuderen . In het lager en middelbaar onderwijs wordt de kwaliteit meer gecontroleerd.

De Vlaamse regering gaat de financiering van de onderwijskoepels onderzoeken en indien nodig maatregelen nemen. Er moet volgens de Zweedse partijen zo veel mogelijk geld naar de klas zelf gaan in plaats van naar structuren.

4. Economie

De Vlaamse regering wil ook het ambtenarenstatuut afbouwen . Wie voor de Vlaamse overheid werkt, moet dat doen via een klassiek arbeidscontract, zoals in een gewoon bedrijf.

De Vlaamse regering wil ook extra in Limburg investeren. Volgend jaar trekt ze het kapitaal van de Limburgse Reconversiemaatschappij met 100 miljoen euro op.

5. Migratie

6. Klimaat en energie

Uit het 300 pagina's tellende regeerakkoord blijkt ook dat een nieuwe stookolieketel plaatsen vanaf 2021 verboden wordt. Een oude ketel vervangen wordt eveneens verboden in dat jaar, voor wie in de straat aangesloten is op het aardgasnet.