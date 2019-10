‘Met Peumans hadden we die begrotingscijfers al'

De wittebroodsweken voor Liesbeth Homans zijn kort. De oppositie voert de druk op om vandaag de Vlaamse begrotingscijfers vrij te geven. ‘Met Jan Peumans hadden we die nu al.’

‘Het is de taak van een parlementsvoorzitter te vechten voor de rechten van het parlement. Niet alleen voor de meerderheid, maar ook voor de oppositie.’ Liesbeth Homans (N-VA), die de residentie van de minister-president inruilde voor het kantoor van de voorzitter van het Vlaams Parlement, stak woensdag stevig van wal in een interview op Vlaams Parlement TV.

‘Een veelbelovend signaal’, vond Groen-fractieleider Björn Rzoska. Hij stuurde dan ook een formele vraag naar Homans om tegen vrijdag de begrotingstabellen van de nieuwe regering-Jambon in te kijken. Vrijdag debatteert het parlement over de regeerverklaring van de nieuwe Zweedse coalitie, maar de begrotingscijfers wil minister-president Jambon pas maandag vrijgeven, voor een debat in een bijzondere commissie op dinsdag. Voorlopig moet het parlement het stellen met ‘krachtlijnen’.

Het antwoord van de diensten van Homans ontgoochelt de oppositie. ‘De voorzitter heeft juridisch advies ingewonnen en oordeelt dat uit de woorden ‘krachtlijnen van de begroting’ niet kan worden afgeleid dat die ook de vorm van concrete tabellen moeten aannemen.’

Ministers strooien met cijfers over uit gaven, maar zwijgen over besparingen. Björn Rzoska Groen-fractieleider

Toch wil de oppositie de zaak niet op de spits drijven. Donderdag lieten de sp.a, Groen en de PVDA nog weten dat er geen debat en geen stemming komt als ze de cijfers niet krijgen, maar ze binden in. ‘De mensen zitten niet te wachten op een theaterstukje, maar we willen die cijfers wel inkijken. De regering heeft ze. Is ze bang ze vrij te geven?’

Niet in orde

Ook Rzoska wil nog niet direct een oorlog ontketenen. ‘Het is niet serieus dat de ministers van Jambon I al de hele week gretig verkondigen hoeveel ze gaan uitgeven, maar niet waar ze dat geld gaan halen en waarop ze gaan besparen. Maar we gaan het debat niet saboteren. We gaan hoogstens druk zetten op de voorzitter. Met haar voorganger Jan Peumans hadden we die cijfers nu al gekregen.’

De oppositie vermoedt dat de begroting nog altijd niet in orde is en dat nog geld gezocht moet worden voor de begrotingsjaren tussen 2021 en 2024. De regering ontkent dat. ‘De rekening klopt en mocht volgende week het tegendeel blijken, dan kan de oppositie haar stem nog altijd wijzigen’, zegt viceminister-president Ben Weyts (N-VA).

Ondertussen is al ophef ontstaan over enkele van de weinige cijfers die wel al publiek zijn gemaakt. Dat de regering-Jambon de komende jaren 270 miljoen euro extra wil investeren in de gehandicaptenzorg, 140 miljoen in de ouderenzorg, 60 miljoen in de jeugdzorg en 12 miljoen in de geestelijke gezondheidszorg staat volgens de sector haaks op de ambitie de wachtlijsten af te bouwen.

Volgens de zorgkoepel Zorgnet-Icuro blijven met die middelen heel veel mensen in de kou staan. Om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg weg te werken is volgens een recente studie 1,6 miljard nodig. De geestelijke gezondheidszorg zou zo’n 800 miljoen nodig hebben.