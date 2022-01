280 miljard dollar aan schade door natuurrampen in 2021

Natuurrampen hebben in 2021 alles samen 280 miljard dollar (248 miljard euro) aan schade aangericht. Dat becijferde de Duitse herverzekeraar Munich Re. De overstromingen die midden juli grote delen van België, Duitsland en Nederland onder water zetten, veroorzaakten voor 54 miljard dollar aan schade.

2021 was het op een na duurste jaar ooit voor verzekeraars wereldwijd. Dat zegt Munich Re, de grootste herverzekeraar ter wereld. Veel daarvan heeft te maken met de kosten van natuurrampen, die vorig jaar voor 280 miljard dollar schade aanrichtten.

'Veel van de weerrampen passen in de verwachte gevolgen van de klimaatverandering. Meer paraatheid voor verliezen en klimaatbescherming is dringend geboden', klinkt het. 'Ook bedrijven moeten zich dringend aanpassen aan de toenemende weerrisico's en van klimaatbescherming een prioriteit maken.'

In vergelijking met de twee voorgaande jaren (210 miljard dollar in 2020 en 166 miljard dollar in 2019) lag de financiële schade die stormen, overstromingen, natuurbranden en aardbevingen aanrichtten aanzienlijk hoger. Met 355 miljard dollar aan schade blijft 2011 - met de aardbeving en tsunami in Japan en de daaruit volgende kernramp in Fukushima - veruit op kop staan.

Ook de menselijke tol is hoog. Vorig jaar kostten rampen wereldwijd ongeveer 10.000 mensen het leven. In Europa verwoestten de stormen in juli honderden huizen, bruggen en wegen, waarbij 220 mensen omkwamen, vooral in West-Duitsland. Bij de uitbarsting van de Cumbre Vieja op het Spaanse eiland La Palma tussen september en december werden 3.000 huizen bedolven onder lava en as. Van de naar schatting 1 miljard dollar (850 miljoen euro) aan schade is waarschijnlijk maar een klein deel verzekerd.

Van de 280 miljard dollar schade vorig jaar was zowat 120 miljard verzekerd. De verzekeringskloof - het verschil tussen de schade en het verzekerde bedrag - nam licht af, omdat vorig jaar uitzonderlijk veel schade werd aangericht in de Verenigde Staten. In rijkere landen ligt de verzekeringsgraad hoger dan in armere landen.

De duurste natuurramp was vorig jaar de orkaan Ida, die eind augustus en begin september tekeerging in de VS. Munich Re raamt de financiële schade van de tropische cycloon op 65 miljard dollar en de kosten voor de verzekeraars op 36 miljard dollar.