Alpro/Danone: ‘We bekijken in detail de cyclus van elk product’

Hoe toon je als bedrijf dat je klimaatinspanningen meer zijn dan loze beloftes of greenwashing? In de Belgian Alliance for Climate Action maakten 84 grote ondernemingen hun doelen meet- en dus controleerbaar. Zo pakt Alpro/Danone het aan.

Tegen 2050 wil de internationale groep Danone in haar geheel CO₂-neutraal zijn. ‘Die ambitie geldt niet alleen voor onze activiteiten, maar voor de hele toeleveringsketen tot en met de productie van grondstoffen bij melk- en sojaboeren’, zegt Nathalie Guillaume, directeur corporate affairs en sustainability bij Danone België.

2030 is een belangrijke tussenstap. ‘Dan moet onze CO₂-uitstoot met de helft zijn teruggedrongen. Lukt dat, dan stoten we met de hele groep niet meer uit dan toegelaten om - op een systemisch niveau, dus als alle andere bedrijven dat ook doen - de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Als productiebedrijf is het onmogelijk je uitstoot naar nul te brengen. Wat uiteindelijk overblijft, moet je compenseren in bijvoorbeeld herbebossingsprojecten. Maar dat is altijd de allerlaatste keuze.’

Met zijn 2030- en 2050-doelstelling in het achterhoofd besliste Danone al in 2017 de methodiek van Science Based Targets toe te passen. Die deelt de ambitie op in een rist kleinere acties per divisie of toeleveringsschakel.

Alle ingrediënten voor onze drinks halen we bij landbouwers zo dicht mogelijk bij de fabriek. Alice Lemesle Sustainability manager bij Alpro

‘Van elk Alpro-product bekijken we in detail de hele levenscyclus’, zegt Alice Lemesle, sustainability manager bij Alpro. ‘Alle ingrediënten voor onze drinks - amandelen, haver, soja - halen we bij landbouwers zo dicht mogelijk bij de fabriek. 60 procent van onze soja komt uit Europa, en zelfs van velden in een straal van 50 kilometer rond de Franse fabrieken. En met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) werken we aan experimenten om in Vlaanderen soja te telen voor onze fabriek in Wevelgem.’

Streng lastenboek

Alpro werkt ook aan de landbouwtechnieken bij de toeleveranciers. ‘Dat heeft geleid tot een streng lastenboek voor telers. Samen streven we er onder meer naar minder meststoffen te gebruiken en meer wisselteelt toe te passen’, zegt Lemesle.

Guillaume geeft een voorbeeld voor de Belgische zuiveltak van Danone. ‘We kennen perfect de CO₂-voetafdruk van onze 85 melkboerderijen in België. We zetten hen aan meer over te schakelen naar lokaal geproduceerd veevoeder. 50 procent van de melkveebedrijven heeft zonnepanelen.’

Ook bij de productie van drinks in de Alpro-fabriek in Wevelgem moet de CO₂- uitstoot tegen 2025 met 30 procent dalen, en dit boven op de 35 procent die we de voorbije jaren al hebben gerealiseerd’, zegt Lemesle. ‘Al onze fabrieken draaien nu al 100 procent op hernieuwbare elektriciteit. Ook rond drankverpakkingen en transport werken we samen met onze leveranciers. Zo kijken we of onze yoghurtpotjes niet met minder plastic kunnen worden gemaakt, en overwegen het doorzichtig plastic deksel boven op de luchtdichte aluminium afsluiting weg te laten.’