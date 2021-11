Belg vindt zich klimaatbewuster dan zijn regeringen

Twee op de drie inwoners van België, Nederland en Luxemburg denken dat ze meer wakker liggen van het klimaat dan hun regeringen. Dat blijkt uit een rondvraag van de Europese Investeringsbank (EIB).

De Europese Investeringsbank, een van de belangrijkste kredietinstellingen ter wereld voor klimaatactie, deed een onderzoek in de Benelux naar de perceptie over de klimaatverandering en de actie die mensen verwachten van hun land om daar iets aan te doen.

79 procent van de inwoners in de Benelux beschouwt de klimaatverandering als de grootst uitdaging in de 21ste eeuw. In heel Europa ligt dat cijfer nog wat hoger: gemiddeld vindt 81 procent klimaat de grootste uitdaging.

Een meerderheid van de mensen in de Benelux vraagt striktere maatregelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Kris Peeters Vicevoorzitter Europese Investeringsbank

Mensen aan de linkerzijde van het politieke spectrum zijn er nog veel meer van overtuigd dan mensen aan de rechterzijde. Negen op de tien progressieven noemen het klimaat de uitdaging van de 21ste eeuw, tegenover 69 procent ter rechterzijde.

In de Benelux gelooft 66 procent dat ze harder met de klimaatverandering inzitten dan hun eigen regeringen. In heel Europa vindt gemiddeld 75 procent dat ze meer wakker liggen van de klimaatverandering dan hun overheid.

Impact

64 procent van de inwoners in de Benelux geeft aan dat de klimaatverandering een impact heeft op hun dagelijkse leven. In heel Europa gaat het om 77 procent. Hoe jonger, hoe groter de impact van de klimaatopwarming wordt ingeschat.

Heel wat mensen verlangen duidelijk meer actie van de overheid. 64 procent van de mensen in de Benelux is voor striktere maatregelen die moeten leiden tot ander gedrag. 67 procent vindt dat producten en diensten met een grote impact op de opwarming van de aarde hoger moeten worden belast. Ook wil 87 procent dat korteafstandvluchten worden vervangen door treinen.

63 procent van de mensen in de Benelux denkt dat hun land zal falen in het drastisch verminderen van de CO2-uitstoot tegen 20250, zoals vooropgesteld in Parijs. Ook hier is er een generatiekloof: jongeren geloven sterker dan ouderen dat de CO2-uitstoot tegen 2050 voldoende wordt gereduceerd.

Energie

Bijna de helft van de mensen in de Benelux vindt dat in de strijd tegen de opwarming van de aarde moet worden ingezet op hernieuwbare energie. In de EU gaat het om 63 procent.

Er is in de Benelux (18%) net iets meer steun voor kernenergie dan elders. Ter rechterzijde is de nucleaire steun groter dan ter linkerzijde. En die steun voor nucleaire energie is groter bij oudere mensen dan bij jongeren. Mannen zijn vaker kernenergie dan vrouwen, net zoals de steun voor kernenergie groter is bij mensen met hogere inkomens.

Tot slot blijkt er ook meer steun om de klimaatverandering aan te pakken door energie te besparen, eerder dan aardgas een belangrijke rol te laten spelen. Oudere mensen geloven meer dan jongere mensen dat energie besparen de uitkomst is.