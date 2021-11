Eerste belofte op klimaattop Glasgow: ontbossing stoppen tegen 2030

Een 200 honderd jaar oude boom wordt omgezaagd in het Amazone-regenwoud in Brazilië.

Meer dan honderd wereldleiders hebben op de klimaatconferentie in Glasgow beloofd binnen tien jaar een einde te maken aan de wereldwijde ontbossing. België trekt daar 200 miljoen euro voor uit.

De eerste belofte op de klimaattop (COP26) in Glasgow is een feit: ontbossing moet stoppen tegen 2030. Ruim honderd landen - goed voor 85 procent van het bosoppervlak op aarde - hebben daarover een deal ondertekend. Bij de ondertekenaars zijn Brazilië en Rusland, die veel kritiek krijgen omdat ze de ontbossing op hun grondgebied versnellen. Ook de VS, China, Australië en Frankrijk ondertekenden de deal.

Het initiatief zal 16,5 miljard euro ontvangen van publieke en private financierders. België trekt 200 miljoen euro uit, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) in zijn toespraak. Het bedrag wordt uitgekeerd over een periode van vijf jaar en komt uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Een deel zal worden besteed aan een internationaal programma dat minstens 1,5 miljard dollar wil samenbrengen om bossen, veengronden en koolstofputten in Congo te beschermen.

Echo