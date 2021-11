Op de klimaattop in Glasgow hebben een 40-tal regeringsleiders beloofd steenkool af te zweren. Dat deden ze door zich aan te sluiten bij de Powering Past Coal Alliance (PPCA), een internationale campagne voor de geleidelijke afschaffing van steenkool. 'Het einde van steenkool is in zicht', zei de Britse minister van Handel en Energie Kwasi Kwarteng. 'Vandaag is een mijlpaal in onze wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken nu landen uit alle hoeken van de wereld zich in Glasgow verenigen om te verklaren dat steenkool geen rol meer zal spelen in onze toekomstige energieopwekking.'