‘Klimaatbeleid moet vooral groene technologie goedkoper maken, daarna gaat het vanzelf'

De klimaattop in Dubai maakt nog eens duidelijk hoe moeilijk het is de kloof te dichten tussen onze klimaatambities en wat we ‘maar’ doen. Economen zien nochtans mogelijkheden voor een klimaatbeleid dat politici verkocht krijgen aan hun kiezers. Met daarbij een dringende oproep tot meer overheidssteun om vuile industrie te vergroenen.