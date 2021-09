Meer en duurdere rampen door extreem weer

Natuurrampen, watersnood en extreem weer hebben sinds de jaren 70 al 3,64 biljoen dollar gekost. Dat staat in een nieuw VN-rapport, dat een analyse maakt van de rampen die de afgelopen 50 jaar plaatsvonden.

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) - een onderdeel van de Verenigde Naties - schrijft woensdag in een nieuw rapport dat het aantal rampen sinds de jaren 70 vervijfvoudigd is. Destijds gebeurden jaarlijks 711 natuurrampen - vulkaanuitbarstingen en aardbevingen niet meegerekend. Tussen 2000 en 2009 waren dat al 3.536 rampen per jaar, toe te schrijven aan noodweer of het klimaat. Bij die rampen stierven iets meer dan twee miljoen mensen.

Droogtes hebben in die vijf decennia het grootste aantal mensenlevens geëist: ongeveer 650.000. Maar ook stormen (577.000 doden), overstromingen (58.700) en extreme temperaturen (bijna 56.000) hebben een hoge tol geëist. Het merendeel (91%) van de sterfgevallen vond plaats in ontwikkelingslanden. In Europa kostten de hittegolven in 2003 en 2010 de meeste mensenlevens (127.946).

Economische schade

De kosten van rampen stegen wereldwijd van 175,4 miljard in de jaren 70 naar 1,38 biljoen na 2010. Stormen veroorzaakten de grootste economische schade. Zeven van de tien duurste rampen van de afgelopen vijftig jaar gebeurden in of na 2005.

De orkaan Katrina is de duurste natuurramp (163,6 miljard dollar), maar zou volgens de VN weleens ingehaald worden door orkaan Ida. ‘Door de verwoestingen aan het stroomnet van Louisiana, bestaat de kans dat de economische kosten uiteindelijk hoger uitvallen dan die van orkaan Katrina’, verklaarde Petteri Taalas, topman van de WMO. Binnen uiterlijk een maand verwacht hij de finale balans.

Minder doden

Dankzij betere waarschuwingssystemen vallen ondanks het stijgend aantal rampen minder doden bij natuurrampen. Dat is te zien in New Orleans. Bij de doortocht van de orkaan kwamen zes mensen om het leven, blijkt uit een voorlopige balans. Orkaan Katrina kostte 1.800 mensenlevens. Het aantal dodelijke slachtoffers daalde van 50.000 per jaar in de jaren 70 tot minder dan 20.000 per jaar in het voorbije decennium. Toch kan het beter, zegt de WMO. Slechts de helft van de 193 WMO-leden beschikt over waarschuwingssystemen voor verschillende soorten risico's. Vooral in Afrika, delen van Latijns-Amerika en op de eilandstaten in de Stille Oceaan en het Caraïbisch gebied zijn betere waarschuwingssystemen nodig. Door bevolkingsgroei wonen steeds meer mensen in risicovolle gebieden.