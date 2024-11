De dodelijke overstromingen in Spanje tonen opnieuw dat klimaatadaptatie nog nergens staat. Volgens Paola Viganò, de Italiaanse urbaniste achter het herstelplan voor de Vesdervallei, is dat geen technisch maar een politiek probleem. 'Je kan je radicaal afvragen of op sommige plaatsen nog mensen mogen wonen. Dat is niet ondenkbaar, hè.'