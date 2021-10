Van waterstoftrucks tot champignonbakjes bij Delhaize

Hoe toon je als bedrijf dat je klimaatinspanningen meer zijn dan loze beloftes of greenwashing? In de Belgian Alliance for Climate Action maakten 84 grote ondernemingen hun doelen meet- en dus controleerbaar. Zo doet Delhaize het.

De supermarktketen Delhaize streeft ernaar de uitstoot van CO₂ tegen 2030 met de helft verminderen tegenover 2018.

‘Dat komt boven op de vermindering van 70 procent die we tussen 2008 en 2018 hebben bereikt’, zegt woordvoerder Roel Dekelver. ‘Daarbij gaat het alleen om onze eigen uitstoot in onze 763 winkels, kantoren en distributiecentra. Laaghangend fruit zijn zonnepanelen op onze kantoorgebouwen en de aankoop van hernieuwbare energie. 100 procent van onze eigen energieconsumptie is vandaag al groen.’

-50 procent Delhaize wil tegen 2030 de CO2-uitstoot met de helft verminderen tegenover 2018.

Vaak zit de reductie van het energieverbruik en dus de CO₂-uitstoot in kleine dingen. ‘Enkele jaren geleden al hebben we deuren op onze koelrekken geplaatst, waardoor we niet alleen het verbruik van koeling fors verminderden maar de winkel minder hard moesten verwarmen.’

Intussen staat Delhaize verder. Dat is aan uiteenlopende ingrepen te danken. ‘Met de vernieuwde vloot van zes vrachtwagens stoot de supermarktketen elk jaar 15 ton minder CO₂ uit. De overschakeling naar 100 procent gerecycleerde en recycleerbare flessen in rPET voor onze ultraverse sappen zorgt ervoor dat we 80 ton CO₂ vermijden. Hetzelfde voor de schaaltjes voor de champignons. Winst: 93 ton CO₂ per jaar.’

‘Al onze analyses, key performance indicators en inspanningen worden begeleid en gevalideerd door CO2logic, een extern bureau dat de referentie is in België op het vlak van CO₂-reductie’, zegt Dekelver.

Fonds tegen verspilling

Ook bij zijn toeleveranciers wil Delhaize naar een vermindering van 15 procent CO₂-uitstoot tegen 2030.

‘Dat heb je uiteraard minder in de hand’, zegt Dekelver. ‘In de logistiek en het transport lukt dat nog. Vorige week hebben we met Van Moer Logistics een proefproject gelanceerd voor vrachtwagens op waterstof. De eerste dual fuel truck kan 500 kilometer op waterstof rijden, en 3.000 kilometer op diesel voor in geval van nood. Hij wordt ingezet om de Delhaize-winkels bevoorraden. Na een testfase van twaalf maanden bekijkt Van Moer of het de technologie verder kan uitrollen in zijn 500-delige truckvloot.’

Het gros van de winst is te boeken in de lange ketting aan bedrijven die producten toeleveren. ‘We hebben in onze winkels 25.000 producten van duizenden leveranciers. Daar moet je het hebben van intense samenwerking. Met Mondelez, Unilever en Henkel hebben we een fonds opgericht voor projecten om voedselverspilling tegen te gaan, veel efficiëntere houtstoofjes in Afrika te verdelen, plastic verpakkingen te verminderen, enzovoort.’

Heel wat grote jongens in de fast moving consumer goods staan al in het lijstje van de Belgian Alliance for Climate Action: Nestlé, Unilever, Danone, Coca- Cola, Pepsico.