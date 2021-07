Wetenschappers waarschuwen in nieuw klimaatrapport: 'Kantelpunten bereikt of al overschreden'

Wetenschappers zien in een nieuwe studie het bewijs dat verschillende 'kritische klimaatgrenzen' bijna overschreden zijn of dicht bij een kantelpunt zitten'. Ze roepen op tot dringende actie 'om het leven wereldwijd te beschermen'.

Een groep wetenschappers publiceerde in het vakblad Bioscience een rapport over de toestand van de 'vitale functies' op onze planeet. De onderzoekers bestudeerden 31 variabelen, zoals de ontbossing, de uitstoot van broeikasgassen, de dikte van het poolijs en de verzuring van de oceanen. 'Van de 31 variabelen die we monitoren, hebben er 18 nieuwe recordhoogtes of -laagtes bereikt', aldus de studie.