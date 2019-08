‘De collectie van onze oprichter is een stuk van onze identiteit'

SD Worx en zijn kunst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zo blijkt in 'Kunst op het werk'.

De collectie werd aangelegd door Jozef Van den Eede, die SD Worx in 1945 oprichtte en een groot kunstliefhebber was. Anne-Marie Cootjans collectiebeheerder bij SD Worx

‘Dit lieflijke tafereel uit 1882, ‘Au Jardin’, is ons enige werk van de Brusselse schilder Léon Frederic’, zegt Anne-Marie Cootjans, die bij de hr-dienstenleverancier SD Worx verantwoordelijk is voor de imposante bedrijfscollectie van zo’n 200 schilderijen, etsen, beelden en iconen.

‘Het hangt in een grote vergaderzaal in een van onze Antwerpse kantoren, omdat we er zo honderden mensen mee bereiken’, zegt Cootjans. ‘We krijgen alleen positieve reacties, van klanten en werknemers. Het bijzondere aan het doek is dat Frederic, die tot de Brusselse bourgeoisie behoorde, er leden van zijn eigen familie op heeft afgebeeld.’

‘Au Jardin’ illustreert volgens Cootjans treffend de collectie van SD Worx, die volgens haar het best te omschrijven valt als ‘moderne en figuratieve Belgische kunst tussen 1850 en het einde van de twintigste eeuw’. ‘Ze werd aangelegd door Jozef Van den Eede, die SD Worx in 1945 oprichtte en een groot kunstliefhebber en verzamelaar was.’

Van den Eede deed dat uit liefde voor de kunsten, maar zag het ook als een nuttige aanvulling van de beleggingsportefeuille. ‘Tussen de jaren 50 en eind jaren 80 bracht hij zo een mooie verzameling bij elkaar.’

De collectie bevat werken van een pak gerenommeerde kunstenaars. Zoals ‘Zicht op de dijk’, een vroeg topwerk uit 1905 van de Oostendenaar Léon Spilliaert, en ‘Kermis in de duinen’, waar Floris Jespers aan werkte tussen 1925 en 1930. Ook werken van Rik Wouters, Emile Claus en Felix De Boeck prijken in de SD Worx-collectie.

Er een totale waarde op plakken, is moeilijk, aldus Cootjans. ‘Omdat die sterk fluctueert naargelang de stromingen die in de mode zijn. Vandaag kopen we alleszins geen kunst meer, omdat de bestaande collectie volstaat.’

Een flink stuk daarvan hangt en staat binnen de muren van de SD Worx-kantoren. ‘We willen de kunst delen met werknemers en klanten omdat het levenswerk van Jozef Van den Eede een stuk van onze identiteit is. SD Worx en zijn kunst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.’

Om een breder publiek aan te boren geeft SD Worx een deel van de collectie in bruikleen aan musea, voor korte thematentoonstellingen of voor de langere termijn.

‘We hernemen binnenkort onze samenwerking met het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten, zodra dat weer opent. Jozef Van den Eede was ook een groot liefhebber van iconen. Die collectie gaven we jaren geleden al in langdurige bruikleen aan het Iconenmuseum in het Nederlandse Kampen.’

Nog in de collectie Rik Wouters > ‘Kapitein Stoett’ Léon Spilliaert > ‘Zicht op de dijk’ Emile Claus > ‘Ondergaande zon op de Theems’ Felix De Boeck > ‘De zelfgave’