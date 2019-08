‘De kunst van Lotus Bakeries heeft vooral emotionele waarde'

Een mozaïek van 12.000 glasstukjes, een schilderij over de geschiedenis van het bedrijf: De Tijd neemt een kijkje in de kunstcollectie van Lotus Bakeries.

De algemene vergadering van Lotus Bakeries begon afgelopen mei anders dan andere jaren. CEO Jan Boone riep zijn vader en drie ooms naar voren en plaatste ze voor een doek. Dat werd weggetrokken en een statig portret verscheen, met daarop hun vader en zijn grootvader, Jan Boone senior.

‘Het is een werk van de kunstenares Isabelle Scheltjens’, zegt Boone. Het is geen schilderij maar een mozaïek van 12.000 glasstukjes, die ze met de hand gesneden heeft. ‘We hebben Scheltjens een zwart-witfoto van grootvader gegeven en op basis daarvan heeft ze een mozaïek in kleur gemaakt.’ De kunstenaar zegt op haar website dat ze een hedendaagse invulling wil geven aan het pointillisme, een eeuwenoude kunststroming die op basis van minuscule puntjes een afbeelding construeert.

©katrijn van giel

‘Eigen aan het werk van Scheltjens is dat het scherper wordt wanneer je het van verder weg bekijkt’, zegt Boone. ‘Wanneer je dichtbij staat, is het nogal blurry.’

Het kunstwerk van Scheltjens is een onderdeel van de kunstcollectie van Lotus Bakeries. ‘We hebben op ons hoofdkantoor enkele kunstwerken hangen in gangen en kantoren’, zegt Boone.

Op één werk staat de geschiedenis van ons bedrijf. Doen we een overname, dan schildert de maker er een stukje bij. Jan Boone CEO Lotus Bakeries

Voor Boone draait het niet om kunst voor de kunst, maar artistieke werken moeten vooral het verhaal van het bedrijf vertellen. ‘Er is vaak ook een emotionele waarde. Het kunstwerk van mijn grootvader hangt in een gloednieuw kantoorgebouw, in een vergaderzaal die naar mijn grootvader is vernoemd. Hij was de oprichter van ons bedrijf en nog steeds is hij erg belangrijk. We houden ons ook nu nog aan de basisprincipes die hij heeft ingevoerd. Dat wil zeggen dat onze producten geen kleur-, smaak- of bewaarmiddelen bevatten, we erg focussen op de kracht van een merk en de typische gekarameliseerde smaak van onze speculoos koesteren.’

In het hoofdkantoor hangt ook een vierluik met daarop de geschiedenis van het bedrijf. ‘Het is gemaakt door een kunstenaar uit Lembeke, waar ons bedrijf gevestigd is en onze roots liggen’, zegt Boone. ‘Van het begin tot het einde is verbeeld hoe ons bedrijf zich ontwikkeld heeft. Als we een overname doen, schildert de kunstenaar een stukje bij.’

‘Met de kunst willen we onze medewerkers inspireren. We willen de geschiedenis van ons bedrijf op een aantrekkelijkere manier uitdragen. We zijn er trots op dat we nog steeds onafhankelijk zijn en willen dat overdragen naar de volgende generatie.’