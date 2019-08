‘Ik koop geen kunst als belegging, wel omdat ze me rust geeft'

Met 'Kunst op het werk' neemt De Tijd de kunstcollecties van bedrijven onder de loep. En ontdekken we 'Flambant Neuf' van de Brusselaar Pierre Alechinsky, een werk uit de collectie van Soudal.

In het kantoor van Vic Swerts, de oprichter en de CEO van de Turnhoutse siliconenproducent Soudal, hangt ‘Flambant Neuf’ van Pierre Alechinsky. De 92-jarige Brusselaar die al jaren in Frankrijk woont, schildert sinds 1947 abstract-expressionistische werken. Vorig jaar ontving hij de Praemium Imperiale, de ‘Nobelprijs van de Schilderkunst’, voor zijn rol als drijvende kracht van CoBrA in het midden van de vorige eeuw. De beweging in Kopenhagen, Brussel en Amsterdam bestond uit schilders en dichters die in hun werk het internationalisme, het nomadisme en de etnologie centraal stelden.

Omdat het moeilijk is kunst af te bakenen, heb ik ervoor gekozen vooral werk van Belgische kunstenaars te kopen. Vic Swerts topman Soudal

Alechinsky’s werken zitten in de vaste collecties van de grootste musea ter wereld, zoals Tate (Londen) en het MoMa (New York). De bank Belfius en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten hebben ook werk van Alechinsky.

‘Flambant Neuf’ uit 1978 (acrylverf op papier op doek) is de stijl van Alechinsky te herkennen, met zijn typische figuren en tekens, en non-figuratieve beeldentaal. Typisch zijn de uitgelichte vakjes met narratieve of ritmische motieven in de ondermarge van het schilderij.

Nog in de collectie > ‘Winterlandschap met bomen en vogels’ van Leon Spilliaert > ‘De baadster’ van Constant Permeke > ‘Pepto Bismo’ van Panamarenko > ‘De geheime verstandhouding’ van René Magritte > ‘De man die het kruis draagt’ van Jan Fabre

‘Ik koop nooit kunst als een belegging, ook al wil ik wel dat de stukken hun waarde minstens behouden’, licht Swerts toe. ‘Ik ben geen kunstkenner, wel een liefhebber. Ik koop kunst omdat ik ze mooi vind en omdat ze me rust geeft.’

‘De meeste werken zijn mijn persoonlijke bezit. Het is geen bedrijfskunstcollectie in de letterlijke zin van het woord. Maar aangezien Soudal volledig van mij is, loopt dat wat door elkaar. Af en toe koop ik een werk via het bedrijf. Mijn favoriete collectiestuk is een schilderij van Jan Brueghel de Oude, de zoon van Pieter Brueghel. ‘Zomerlandschap met oogsters’ heb ik twee maanden geleden gekocht. Het is een idyllisch landelijk tafereel.’

‘Omdat het moeilijk is kunst af te bakenen, heb ik ervoor gekozen vooral werk van Belgische kunstenaars te kopen’, gaat Swerts verder. ‘Ik heb al een mooie schilderijencollectie met stukken van Leon Spilliaert, Paul Delvaux, René Magritte, Marcel Broodthaers en Constant Permeke. Daarnaast verzamel ik ook beeldhouwwerken, sculpturen en installaties. Daaronder een viertal Panamarenko’s, maar ook Tadish Kawamata (Japan) en Avi Kenan (Israël). De meeste werken hangen bij mij thuis of staan in mijn tuin. Maar in het hoofdkwartier van Soudal in Turnhout hangen er ook enkele, waaronder deze Alechinsky.’