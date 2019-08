‘Met kunst willen we een familiale sfeer uitstralen'

Delen Private Bank wordt wel vaker gelinkt aan grote kunstevenementen. Al was het maar omdat de bank sinds jaar en dag hoofdsponsor is van de Brusselse kunstbeurs Brafa. ‘Veel mensen denken dat we een gigantische kunstcollectie hebben omdat we vaak in de picture komen tijdens culturele events’, zegt De Ferm.

Met 'Kunst op het werk' neemt De Tijd een kijkje in de kunstcollectie van grote en bekende bedrijven. Wat hebben KPMG, Soudal en co. in hun collectie?

De term ‘bedrijfscollectie’ is in het algemeen nogal misleidend, vindt De Ferm. ‘Het gaat toch vaak om een persoon die de grote bezieler blijkt te zijn. Neem Maurice Naessens, de topman van de toenmalige Paribas-bank wiens collectie intussen in handen is van Belfius. Hij was volgens mij de eerste CEO van een groot bedrijf die niet alleen besloot kunst aan te kopen, maar die ook te delen met medewerkers en klanten. Of kunst verzamelen eigen is aan bankiers? Nee. Neem iemand als Fernand Huts. Ook hij is daar passioneel mee bezig.’