‘Projectontwikkelaar was bezorgd over onze raket'

Met 'Kunst op het werk' neemt De Tijd de kunstcollecties van bedrijven onder de loep. Vandaag? De glazen reuzenrobot van de consultant KPMG.

Nog in de collectie Tom Sachs > Saturn V Moon Rocket Johan Tahon > In Fluïdum Greg Bogin > Telephone personality Joseph Kosuth > Four Colors Four Words

Een grijze, logge robotachtige figuur van vier meter hoog, bekleed in spiegels met twee twee grote barsten die op priemende ogen lijken. Je zou denken dat iedereen die in het hoofdkantoor van de consultant KPMG aan de Brusselse luchthaven binnenstapt, meteen onder de indruk is van David Altmejds monumentale sculptuur ‘The Architect’.

Vreemd genoeg springt de reuzenrobot niet altijd in het oog bij gehaaste bezoekers. Omdat hij bekleed is met spiegels, lijkt het werk nagenoeg transparant te worden en op te gaan in de rest van de ruimte.

Toch moet Koen Maerevoet, de topman van KPMG België, geen seconde twijfelen als we hem vragen welk werk exemplarisch is voor de collectie van de consultant. ‘Net die spiegels maken dat je met dit werk al onze activiteiten in een oogopslag te zien krijgt.’

Maerevoet corrigeert ons meteen als we polsen naar de kunstcollectie van KPMG. ‘We hebben er bewust voor gekozen geen eigen kunstcollectie uit te bouwen’, zegt hij. ‘Maar toen we bezig waren met de bouw van ons nieuwe hoofdkantoor hier aan de luchthaven, beseften we dat zo’n moderne constructie ideaal is om hedendaagse en conceptuele kunst in onder te brengen. Daarop hebben we besloten samen te werken met Walter Vanhaerents.’

Het idee kunst te tonen ontstond toen ik vier jaar geleden de verzamelaar Walter Vanhaerents in Venetië ontmoette. Koen Maerevoet CEO KPMG België

Die Torhoutse ex-bouwondernemer is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de bekendste verzamelaars van hedendaagse kunst in ons land. Een deel van zijn collectie is ook te zien in de Vanhaerents Art Collection, zijn privémuseum in de Brusselse Dansaertwijk.

‘Het idee om ook in onze kantoren kunst tentoon te stellen ontstond vier jaar geleden. Toen ontmoette ik Walter op de Biënnale van Venetië’, zegt Maerevoet. Intussen toont KPMG al 15 werken uit de collectie, geselecteerd door Vanhaerents.

Schermvullende weergave ©katrijn van giel

Hedendaagse kunst roept vaak discussie op. Dat blijkt niet anders op de hoofdzetel van KPMG. ‘Aan de receptie hangt een schaalmodel dat kunstenaar Tom Sachs maakte van de bekende Saturnus V-raket, die de eerste mensen naar de maan stuurde. In schijfjes gehakt. Toen die werd opgehangen, begon de projectontwikkelaar van ons gebouw zich zorgen te maken over hoe mensen op zo’n groot werk zouden reageren. Maar die vrees bleek al snel ongegrond.’