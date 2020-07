Belg loodst AkzoNobel door covidstorm

AkzoNobel presteerde in het tweede kwartaal beter dan verwacht. Het aandeel veert op.

Hoewel klussen de lockdownactiviteit bij uitstek was, is ook de verf- en lakfabrikant AkzoNobel niet gespaard gebleven van een corona-impact. In het tweede kwartaal zakte de omzet van de Nederlandse verfreus met 19 procent tot net geen 2 miljard euro. Het operationeel resultaat daalde met 22 procent naar 238 miljoen euro. Het bedrijf mag dan wel decoratieve verf leveren aan doe-het-zelvers, de grootste inkomstenbrok zijn de industriële coatings. De auto- en luchtvaartsector - bij de grootste slachtoffers van de economische crisis - zijn belangrijke afnemers.

Toch vlamde het aandeel maandag 4 procent hoger. De Belgische CEO Thierry Vanlancker kon samen met de hoger dan verwachte kwartaalresultaten ook beterschap voorleggen. Terwijl de omzet in april nog 30 procent lager lag dan een jaar eerder en in mei 20 procent, kon AkzoNobel het omzetverlies in juni beperken tot 5 procent.

Misnoegde aandeelhouders

Het is niet de eerste crisis die de 55-jarige Gentenaar op zijn bord krijgt bij AkzoNobel. In 2016 werd hij er aangetrokken om de chemietak van het bedrijf af te splitsen. Amper een jaar later werd Vanlancker van de ene op de andere dag gebombardeerd tot CEO van de multinational met - toen nog - ruim 45.000 werknemers en 14 miljard omzet. Dat gebeurde omdat zijn voorganger Ton Bürchner om gezondheidsproblemen moest opstappen. Die afsplitsing, zijn persoonlijke project, werd een van de grootste obstakels.

Behalve een strategische zet - de verouderde chemietak had nood aan grote investeringen die de groei van het bedrijf kunnen belemmeren - was dat een zoenoffer voor de aandeelhouders, nadat de bedrijfstop in 2017 had geweigerd in te gaan op de overnamepogingen van sectorgenoot PPG. Toen de Amerikaanse verfgigant na drie vruchteloze maanden gefrustreerd afdroop met zijn bod van 27 miljard euro waren de aandeelhouders misnoegd. Vanlancker wist dat hij hen moest paaien. Toen de afsplitsing in 2018 een feit was, liet hij de 7,5 miljard euro die dat had opgebracht bijna integraal naar de aandeelhouders vloeien.

'De grote opsplitser'

Het bod van PPG zette de eeuwige pragmaticus aan het denken. 'We moesten ons afvragen waarom onze winstgevendheid achterloopt op die van onze concurrenten. Plots sta je daar in je onderhemdje en merk je dat je een buikje hebt', zei hij in een interview. Vanlancker, die tijdens zijn ingenieursstudies cartoonist was bij het Gentste studentenblad Schamper, koos voor de aanval en flirt sinds oktober 2017 met de verffabrikant Axalta. Zo'n fusie kan de kans op nieuwe overnamebiedingen verkleinen.

Vanlancker kent Axalta goed. Hij zette mee de lijnen uit voor de beursgang in 2014, waarmee hij de afsplitsing van de verftak van de Amerikaanse chemiereus DuPont tot een goed einde bracht. Vanlancker werkte bijna 30 jaar voor DuPont, en was ook verantwoordelijk voor de afsplitsing van de chemicaliënafdeling. Het leverde hem de bijnaam 'de grote opsplitser' op.