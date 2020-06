Bezieler Zweedse coronastrategie slaat (deels) mea culpa

Met die mea culpa erkende staatsepidemioloog Anders Tegnell, de architect van de controversiële Zweedse coronastrategie om geen strikte lockdown af te kondigen bij de uitbraak in maart, woensdag op de radio dat zijn land het 'duidelijk beter had kunnen doen'.

'Als we dezelfde ziekte (Covid-19, red.) zouden aantreffen met de kennis die we vandaag hebben, denk ik dat het antwoord van ons land ergens zou liggen tussen wat Zweden en wat de rest van de wereld heeft gedaan.'

Tegnells bekentenis valt op omdat hij steevast andere landen bekritiseerde die wel zo'n rigide lockdown afvaardigden en de Zweedse lightaanpak als 'veel duurzamer' omschreef.

Terwijl een resem landen in maart volledig in lockdown gingen, konden de Zweden - dankzij de mee door Tegnell uitgestippelde strategie - blijven shoppen en op café en restaurant gaan, net zoals kinderen jonger dan 16 school bleven lopen. De redenering was dat ze zo sneller groepsimmuniteit zouden bereiken en dat de Zweedse economie zo niet de dieperik in zou denderen. Beelden van jolige Zweedse terrasjes gingen de wereld rond.

Maar de Zweedse statistieken ogen niet eenzijdig rooskleurig. Het land registreerde eind mei weliswaar voor het eerst sinds maart in 24 uur geen nieuwe coronadode, maar telt volgens de onderzoeksgroep Ourworldindata.org wel het achtste hoogste aantal coronagerelateerde sterfgevallen per hoofd van de bevolking. De oversterfte (Hoeveel mensen meer gestorven zijn in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije jaren, red.) lag midden mei met 32 procent veel hoger dan in buurlanden Denemarken en Noorwegen, respectievelijk 3 en 4 procent. Zij opteerden wel voor een strikte lockdown.

Terwijl vele lidstaten hun land van de ketting halen, blijft Zweden verweesd achter.

'Er is duidelijk ruimte voor verbetering', zei Tegnell, die aangaf dat Zweden sneller en uitgebreider op het coronavirus had kunnen testen. Al blijft hij staan achter de bredere strategie, grotendeels berustend op vrijwillige actie, social distancing en hygiëneregels. Terwijl Tegnell in het buitenland vaak bekritiseerd werd, droegen vele Zweden hem op handen omdat hij meer vertrouwde op het gezond verstand dan op formele verbodsmaatregelen.

Al lijken er stilaan barstjes te komen in die sympathie. Want terwijl vele lidstaten hun land van de ketting halen, blijft Zweden verweesd achter. Zo stelden buurlanden Noorwegen en Denemarken vorige week hun grenzen weer open voor mekaar, maar niet voor Zweden. De hoge besmettingsgraad werd in Oslo en Kopenhagen openlijk als drijfveer aangehaald.

In Zweden klinkt gemor over het hoge aantal sterfgevallen in rusthuizen en het niet behalen van de beloofde doelstelling van 100.000 coronatesten per week. Bovendien is er weinig bewijs voor Tegnells opvatting dat grote delen van de samenleving openhouden de Zweedse economie ten goede komt.

De Zweedse minister van Financiën gaf aan dat het land aankijkt tegen zijn zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, nu het bruto binnenlands product dit jaar met 7 procent zou krimpen, zowat evenveel als elders in Europa.