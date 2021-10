Billy Gifford, de puinruimer van tabaksreus Altria

Het felgeplaagde Altria is voorlopig niet van plan om een groot pakket aandelen AB InBev op de markt te gooien en daarop een flinke minwaarde te boeken. Want Billy Gifford, de topman van de tabaksgigant, heeft nog andere katten te geselen.

Altria beschikt over een pakket van 185 miljoen AB InBev-aandelen, dat de tabaksreus in handen kreeg in ruil voor het belang in SAB Miller, de Zuid-Afrikaanse brouwer die AB InBev in 2016 overnam. Al vijf jaar houdt Altria dat pakket noodgedwongen aan, maar sinds 10 oktober mag het concern dat pakket verkopen. Toch zal de verkoopknop niet snel ingedrukt worden.

Want sinds oktober 2019 is het aandeel van de grootste Belgische brouwer met 30 procent gezakt, argumenteert men bij Altria. CEO Billy Gifford ziet dan ook geen reden om dat pakket te verzilveren. ‘Dat dient ons belang als langetermijninvesteerder niet’.

Met die beslissing schuift Billy Gifford (50), die in 1994 bij Altria aan de slag ging als accountant, alvast dat probleem voor zich uit. Want de CEO heeft andere kopzorgen. Toen hij in april vorig jaar het roer in handen kreeg, zat Altria in de hoek waar de klappen vallen. De tabaksgigant kampte met een in elkaar gestuikte aandelenkoers en worstelde met een financiële kater.