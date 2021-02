Catalaanse rapper Pablo Hasél, symbool in strijd voor vrijheid van meningsuiting

Met groot machtsvertoon heeft de Catalaanse politie dinsdag de rapper Pablo Hasél gearresteerd. Hij vliegt negen maanden in de cel wegens majesteitsschennis en de verheerlijking van terrorisme. De uitspraak beroert de Spaanse maatschappij en politiek.

Inwoners van de universiteitsbuurt in de Catalaanse stad Lleida waanden zich dinsdag bij het ontwaken mogelijk figuranten in een actiefilm. In alle vroegte doken in de omgeving een dertigtal combi's van de oproerpolitie op. Niet veel later drongen tientallen agenten het universiteitsgebouw binnen. Hun missie? Een Catalaanse rapper arresteren.

Een etmaal eerder had hun 'doelwit', Pablo Hasél, zich met tientallen medestanders in de Universitat de Lleida verschanst. Door deuren en gangen te barricaderen poogden ze te voorkomen dat de regionale politie de 32-jarige artiest, een voorstander van de Catalaanse onafhankelijkheid, zou oppakken.

Negen maanden cel

Pau Rivadulla i Duró, zoals zijn echte naam luidt, kreeg de Mossos d'Esquadra achter zich aan omdat hij zich niet vrijwillig bij de gevangenis gemeld had. Hij had tot eind vorige week gekregen om te beginnen met het uitzitten van een celstraf van negen maanden wegens majesteitsschennis en de verheerlijking van terrorisme.

In tweets en in een lied had hij enkele jaren geleden het Spaanse koningshuis beledigd en de politie beschuldigd van marteling en moord. Ook steunberichten aan leden van de Baskische afscheidingsbeweging ETA en de gewapende marxistische groepering GRAPO braken hem zuur op.

De veroordeling van Pablo Hasél is als een zwaard van Damocles dat hangt boven alle publieke figuren die in het openbaar kritiek durven te leveren op het optreden van de Spaanse staat en haar vertegenwoordigers. Pedro Almodóvar en Javier Bardem Regisseur en acteur

De zaak beroert de Spaanse maatschappij. In Madrid en Barcelona vonden de voorbije weken verschillende steunmarsen voor de artiest plaats. Ook meer dan 200 bekende figuren uit de Spaanstalige culturele wereld, onder wie de regisseur Pedro Almodóvar en de acteur Javier Bardem, staken hem een hart onder de riem.

'De veroordeling van Pablo Hasél is als een zwaard van Damocles dat hangt boven alle publieke figuren die in het openbaar kritiek durven te leveren op het optreden van de Spaanse staat en haar vertegenwoordigers', klonk het in een open brief.

Democratie

Al snel groeide de rapper uit tot een symbool in de strijd voor de vrijheid van meningsuiting in zijn land. Via de (sociale) media klaagde Hasél 'tekortkomingen' in de Spaanse democratie aan. 'Ze zullen me moeten komen oppakken. En dan zal de staat haar werkelijke gezicht tonen en zal blijken dat Spanje geen echte democratie is', luidde het vrijdag.

Toen agenten hem dinsdag voor het oog van de camera's wegleidden, volgde een nieuwe uithaal. 'We blijven vechten, we zullen nooit plooien, ondanks alle repressie. Dood aan de fascistische staat', riep de artiest met opgeheven vuist.

De affaire laat de politieke wereld evenmin koud. Vooral de radicaal-linkse regeringspartij Unidas Podemos roerde zich. 'Wie er prat op gaat dat Spanje een volwaardige normale democratie is en zich in het progressieve kamp bevindt, moet zich schamen. Er is geen sprake van vooruitgang als we weigeren de huidige democratische tekortkomingen te erkennen', klonk het dinsdag op Twitter.

Vorige week had Podemos-leider Pablo Iglesias zich al in gelijkaardige bewoordingen uitgelaten. De Spaanse vicepremier deed zo niet alleen de rechtse oppositie steigeren. Hij veroorzaakte ook ongemakkelijk geschuifel bij zijn socialistische coalitiepartner, de partij van premier Pedro Sánchez.

Valtònyc

Al sussend verklaarde een woordvoerder van de regering dat de celstraf voor de rapper 'buiten proportie' leek. Sánchez en co. beloofden werk te maken van een hervorming, 'zodat uitspraken uit een artistieke, culturele of intellectuele context' niet langer onder de strafwet vallen.