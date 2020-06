Corona doet fitnessbaas zweten

Met de uitgifte van meer dan 5 miljoen nieuwe aandelen tankt Basic-Fit-CEO René Moos extra cash om zijn fitnesscenters coronaproof te heropenen.

Mocht René Moos, de topman van de fitnessketen Basic-Fit vandaag zijn interview met De Tijd uit 2018 herlezen, zou hij waarschijnlijk eens groen lachen. 'Het mooie van sport is dat de business er niet onder lijdt als de economie verzwakt. Mensen drinken tijdens een crisis wel een kop koffie minder, of kopen minder snel iets uit onze shop. Maar ze blijven sporten. Sterker nog: ze komen meer. Hoe dat komt? Misschien omdat ze besparen op andere activiteiten: de bioscoop of etentjes', zei hij toen zelfverzekerd. Wist hij veel dat nog geen twee jaar later een verpletterende pandemie hem ertoe zou dwingen zijn 828 zaken tijdelijk te sluiten.

Tijdens de lockdown kregen leden de optie hun abonnement tijdelijk te bevriezen, wat woog op de inkomsten. Om de balans wat op te smukken heeft Basic-Fit dinsdag 5,3 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven, goed voor 133 miljoen euro aan extra kapitaal. Nu Basic-Fit zicht heeft op de heropening van al zijn vestigingen, ten laatste in juli, kan het die extra cash goed gebruiken om de heropstart te financieren.

Tennis

Bij de uitgifte kocht grootaandeelhouder Moos voor 5 miljoen euro nieuwe aandelen van het bedrijf dat hij in een kleine twintig jaar grootbracht tot de Europese marktleider. Ooit was hij zelf professioneel tennisspeler, maar toen hij begin deze eeuw besefte dat hij niet goed genoeg was – ‘op mijn hoogtepunt stond ik misschien 400ste op de wereldranglijst en bovendien kon ik er mijn brood niet mee verdienen’ – opende Moos enkele tennisbanen en maakte een carrièreswitch tot tennisinstructeur.

Schermvullende weergave Basic-Fit heeft zicht op de heropening van al zijn fitnessscholen, ten laatste in juli. ©BELGAIMAGE

Maar toen ook dat niet ideaal uitpakte – ‘ik ben extreem gedreven en was veel fanatieker dan mijn leerlingen, voor wie tennis soms gewoon bezigheidstherapie was’ – besloot hij zich te focussen op fitnessscholen. In 2004 voegde Moos zijn groeiende keten samen met die van Eric Wilborts, ook een oud-proftennisser, die onder de naam Health City een keten van exclusieve fitnesszaken opbouwde. Niet veel later markeerde de instap van de private-equityspelers Waterland en 3i het begin van het Europese fitnessimperium, met de beursgang in 2016 als klap op de vuurpijl.

Wit-zwart-oranje

Met de succesformule van lage kosten, weinig personeel en een sober interieur veroverde Basic-Fit Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg en Spanje. Dankzij de uniforme wit-zwart-oranje stijl kon Basic-Fit profiteren van de gezamenlijke aankoop van televisies, vloerbedekking en toestellen.

Tennissen is leuk, golfen is leuk, fietsen is leuk, maar fitnessen is eigenlijk saai. Je moet er veel discipline voor hebben. René Moos CEO Basic-Fit

Zo creëerde Moos, die tot de rijkste Nederlanders behoort, een succesverhaal van een sport die hij ‘eigenlijk saai’ noemt. ‘Kijk: tennissen is leuk, golfen is leuk, fietsen is leuk, maar voor fitnessen moet je veel discipline hebben. Je gaat er geen 20 minuten voor rijden. Een fitnessclub moet je om de hoek hebben’, meent hij.