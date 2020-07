Coronabochten breken Servische president zuur op

Het bochtige coronaparcours van president Aleksandr Vucic lokt gewelddadig protest uit. Betogers verwijten hem een tweede besmettingsgolf te hebben veroorzaakt omwille van politiek gewin.

Nog geen drie weken nadat zijn Progressieve Partij een monsterzege had behaald bij de parlementsverkiezingen, botste de Servische president Aleksandr Vucic op de limieten van zijn macht. Met een volstrekte meerderheid op zak had hij geprobeerd het land weer op slot te gooien om een nieuwe coronapiek te verijdelen, onder meer met een complete lockdown in de hoofdstad Belgrado. Woedende burgers staken daar een stokje voor. Vucic kondigde donderdag aan dat de lockdown van de baan is.

De coronaplannen hadden de afgelopen dagen geleid tot de zwaarste anti-regeringsprotesten sinds Vucic in 2014 aan de macht kwam. Volgens de president waren de protesten het werk van extreemrechtse hooligans en 'mensen die geloven dat de aarde plat is'. De betogingen ontaardden in een veldslag met de ordediensten. Betogers bestormden het parlement en bekogelden kantoren van de regerende Progressieve Partij met brandbommen en stenen.

De woede was vooral gericht tegen de incoherente corona-aanpak van Vucic. Toen het virus in maart begon rond te waren in Europa, had hij bijzonder strenge maatregelen genomen om een epidemie te voorkomen, met lokale lockdowns en een reisverbod tussen steden. In mei loste de regering plotseling de teugels en mocht alles weer.

Dat gebeurde niet toevallig in de aanloop naar de parlementsverkiezingen. Officieel heette het dat het coronagevaar was geweken. Volgens critici wou Vucic vooral een goede beurt maken bij de kiezers. En hun argwaan leek terecht want na de stembusgang raakte bekend dat de regering de toestand veel te rooskleurig had voorgesteld. Het aantal besmettingen en coronadoden lag een pak hoger dan de officiële statistieken toonden.

De oppositie verwijt Vucic met mensenlevens te hebben gespeeld om zijn politieke winst veilig te stellen. Door de versoepeling kampt Servië inmiddels met de gevreesde tweede besmettingsgolf. Het land van 7 miljoen inwoners registreerde tot dusver net iets meer dan 17.000 besmettingen en 341 doden. Maar het aantal nieuwe infecties neemt elke dag toe.

De tweede golf doet de gezondheidszorg ook in zijn voegen kraken. 'Er zijn geen bedden meer vrij in de ziekenhuizen', gaf Vucic woensdag toe. Hij ontkende evenwel dat zijn versoepeling de oorzaak is van de opstoot van de epidemie. Volgens hem is die het gevolg van de laksheid van de burgers, vooral in de nachtclubs die vanaf mei de deuren openden. En hij verweet de betogers ook onverantwoordelijk gedrag door met duizenden samen te troepen.

De regering kondigde donderdag een samenscholingsverbod af, waarbij groepen met meet dan tien mensen verboden zijn. Dat moet volgens Vucic een verspreiding van het coronavirus inperken, maar critici zien in de maatregel een poging om de protestgolf de kop in te drukken. Volgens de oppositie zet Vucic de protesten weg als om een poging om zijn bewind met geweld omver te werpen.