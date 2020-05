Coronacrisis ontmaskert 'messias' Jair Bolsonaro

Ultrarechtse Braziliaanse president grijpt naar door hem afgebrande koehandel om afzettingsprocedure af te wenden.

Als de man die de lotsbestemming van Brazilië zou veranderen. Zo presenteerde Jair Bolsonaro zich eind 2018 aan zijn landgenoten nadat hij het presidentschap in de wacht gesleept had. Gedaan met de welig tierende corruptie, het omnipresente geweld en de 'wheeling and dealing' die de Braziliaanse politiek al zoveel decennia typeerde.

Nog geen anderhalf jaar nadat de 65-jarige Jair Messias Bolsonaro zijn intrek genomen heeft in het Palácio do Planalto in Brasília, zijn miljoenen Brazilianen een illusie armer. De grote bewonderaar van Donald Trump ontpopte zich, zijn tweede voornaam ten spijt, niet tot de redder des vaderlands op wie zij hun hoop gevestigd hadden. Ruim 16 maanden na het aantreden van de ultrarechtse ex-militair kampt zijn land met historische politieke, economische en gezondheidscrises.

Hoewel Brazilië in sneltreinvaart doorstoomt naar de tweede plaats in de ranking van zwaarst getroffen landen door de coronapandemie, blijft Bolsonaro de ernst van de gezondheidscrisis loochenen. In plaats van een doortastende strategie uit te stippelen tegen de longziekte stopt hij zijn energie in vetes met justitie, politie en ministers. Zelfs in zijn eigen partij rijst de vraag of Bolsonaro's positie houdbaar blijft.

30 verzoeken tot afzettingsprocedure Op het bureau van de kamervoorzitter belandden al meer dan dertig verzoeken voor de lancering van een afzettingsprocedure tegen de president.

'De kans dat Bolsonaro het einde van zijn mandaat haalt als hij niet van koers verandert, is vijftig procent. De president balanceert op een slappe koord', zegt Sérgio Olímpio Gomes, parlementslid van Bolsonaro's partij PSL en een cruciale pion in diens campagneteam in 2018. De liefde tussen de 'brothers in crime' is door het grillige optreden van de president bekoeld. Ook heel wat andere bondgenoten van het eerste uur haakten af.

De afgelopen maand stapten vier regeringsleden op. De staatssecretaris voor Cultuur bedankte voor de door Bolsonaro gewenste kruistocht tegen linkse ideeën. Twee ministers van Volksgezondheid namen ontslag omdat ze zich niet konden vinden in Bolsonaro's corona-aanpak. De minister van Justitie, anticorruptietsaar Sérgio Moro, keerde de president de rug toe nadat die het hoofd van de federale politie buitengegooid had.

Moro's demarche kan een vervelend staartje krijgen voor Bolsonaro. De jurist beschuldigt de ex-militair van corruptie en nepotisme. Volgens Moro stuurde Bolsonaro de politiebaas de laan uit om onderzoeken naar drie van zijn zonen te dwarsbomen. Via verhoren probeert het parket te achterhalen of er voldoende aanwijzingen zijn om Bolsonaro te beschuldigen van machtsmisbruik en obstructie van justitie.

Intussen zitten de politieke tegenstanders van Bolsonaro evenmin stil. Op het bureau van de kamervoorzitter belandden al meer dan dertig verzoeken voor de lancering van een afzettingsprocedure tegen de president. De kamervoorzitter is niet van plan snel werk te maken van de zaak. 'De strijd tegen corona is nu prioritair.'