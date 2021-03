De bisschop die tegen heilige huisjes in het Vaticaan schopt

De Antwerpse bisschop Johan Bonny is kwaad dat het Vaticaan zijn priesters nog altijd niet toelaat holebirelaties te zegenen. Ook in zijn contacten met de politiek schuwt hij het conflict niet.

‘Hoe ik me voel? Slecht. Beschaamd is te zwak gezegd, ik ben boos. Ik voel plaatsvervangende schaamte voor mijn Kerk.’ Johan Bonny (66), de bisschop van Antwerpen, haalde woensdagochtend zwaar uit op Radio 1, omdat hij kwaad is dat het Vaticaan priesters nog altijd geen toestemming wil geven om een relatie tussen personen van hetzelfde geslacht te zegenen. Bonny noemde het een redenering die 'nog niet het niveau van het derde middelbaar haalt'.

'Je moet rekening houden met wie mensen zijn', zei hij. 'Om zonde te hebben moet je doelbewust, wetens en willens een kwade daad verrichten. Dat is noch de intentie noch het gevolg van homoseksualiteit. De redenering van het Vaticaan is 'onze moraaltheorie onwaardig', zei hij.

Zo hard hij botst met Rome, zo veel bijval kreeg hij in Vlaanderen. 'Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld' (Rom. 13,8)', tweette CD&V-voorzitter Joachim Coens, die navolging kreeg in zijn partij. Vlaams minister Wouter Beke noemde Bonny 'een moedige bisschop'. 'Liefde voor je kerk is ook tegen de stroom in durven te varen', tweette Vlaams minister Hilde Crevits. Ook Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) en N-VA-Kamerlid Sander Loones hadden lof voor Bonny.

De hardheid van Bonny's woorden verbaasde misschien, maar de inhoud niet. Bonny staat al langer bekend als een naar katholieke normen progressieve bisschop. In een brief naar het Vaticaan pleitte hij in 2014 voor een modernere houding van de Kerk tegenover homoseksualiteit, in-vitrofertilisatie, echtscheidingen en ongehuwd samenwonen. Dat de beslissing valt op een moment dat alle partijen in het parlement hun steun voor de holebigemeenschap uitspraken, na de moord op een homoseksuele man in Beveren, maakt de uitspraken van Bonny nog evidenter.

Toen Bonny, afkomstig uit het West-Vlaamse Gistel, in 2008 bisschop van Antwerpen werd, koos hij als motto een bijbelvers uit de Apocalyps: 'Het Lam zal hen weiden.' In een opiniestuk in De Standaard schreef hij woensdag dat soort 'pastorale zorg' te missen in de beslissing van het Vaticaan. De Belgische bisschoppenconferentie bevestigt te blijven streven naar 'een klimaat van respect, erkenning en integratie' voor 'homoseksuele gelovigen'.

Dat Bonny als eerste de boodschap verkondigde, komt wellicht omdat hij namens de Belgische bisschoppen in 2015 deelnam aan de Vaticaanse synode over huwelijk en het gezin. De conclusies van toen vindt hij niet terug in de beslissingen van deze week.

De Antwerpse bisschop is vertrouwd met het politieke debat. Bonny is de voorzitter van de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en lid van de raad van bestuur van de KU Leuven.