De ‘handjes in de lucht'-baas van Jumbo-Visma

Na weken speculatie kon wielerploeg Jumbo-Visma maandag de wielerster Tom Dumoulin strikken. Teammanager Richard Plugge mag eindelijk gaan dromen van overwinningen.

Het gebeurt niet vaak dat Richard Plugge hardop begint de dromen. De teammanager van de wielerploeg Jumbo-Visma wordt steevast omschreven als een realist, een nuchtere ziel. ‘Het gaat in dit spelletje vooral om winnen. Uiteindelijk draait het om die handjes in de lucht’, doorprikte de 49-jarige Hagenaar ooit zelf alle wielerromantiek in een interview.

Maar maandag wist Plugge met zijn enthousiasme geen blijf. Na weken speculatie pakte JumboVisma met het nieuws uit dat het de wielerster Tom Dumoulin heeft gestrikt. Ontegensprekelijk een toptransfer. De 28-jarige renner, die voor de overstap zijn contract met Team Sunweb brak, won twee jaar geleden nog de Ronde van Italië en was in 2017 en 2018 telkens tweede in de Ronde van Frankrijk. ‘We kunnen nu de sterkst mogelijke ploeg samenstellen in de strijd tegen een team als Ineos’, blikte Plugge vooruit. ‘Het waarmaken van onze dromen en ambities komt steeds dichterbij.’

Of enkele jaren geleden veel betekenis zou worden gehecht aan die woorden van Plugge, valt te betwijfelen. Als voormalig sportjournalist - hij besefte op tijd dat hij te weinig talent had om zelf renner te worden - was de Nederlander bijna ‘en stoemelings’ in het professionele wielrennen gerold.

Dat ging niet vanzelfsprekend. Eind 2012, enkele maanden nadat het Nederlandse Rabobank-team hem had aangetrokken als perschef, besloot de bankgroep de wielerploeg niet langer te sponsoren. ‘De wielersport is verrot’, meende ze na talloze dopingschandalen. Uitgerekend in dat klimaat nam Plugge, die op zakelijk gebied amper ervaring had, de leiding van de wielerploeg op zich. Rabobank werd team Blanco, dat op zijn beurt Belkin werd. Uiteindelijke vervelde het team in Jumbo-Visma, naar de gelijknamige Nederlandse supermarktketen en de Noorse softwarespecialist.

Rabo-erfenis

Een pijnlijke constante al die tijd: de prijzenkast, die in Rabotijden steevast goed gevuld was, bleef nagenoeg leeg. Te weinig handjes in de lucht, om het met Plugges woorden te zeggen. Plugge moest aanvankelijk veel energie steken in het wegwerken van de Rabo-erfenis. ‘Zelfs de mecaniciens verdienden een bankierssalaris’, vertelde een kennis over die periode aan Het Financieele Dagblad. Zijn ingrepen maakten Plugge niet altijd even populair. ‘Maar goed, dat is in de journalistiek niet anders’.

Wellicht belangrijker is dat in de periode daarna ook de werking van de ploeg grondig tegen het licht werd gehouden. Samen met de coaches Merijn Zeeman en Nico Verhoeven werd alles herbekeken: de transfers, de trainingsschema’s, het materiaal, de voeding. Dat Jumbo-Visma tijdens de voorbije Tour bekendmaakte ook het voedingssupplement ketonen te gebruiken, is daar wellicht een uitloper van.