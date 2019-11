De pragmatische premier durft rotmaatregelen te nemen

Unilever: Mark Rutte was op jonge leeftijd al politiek geëngageerd. Als student geschiedenis was hij voorzitter van de liberale jongerenorganisatie JOVD. Maar voor hij echt politiek actief was, werkte hij tien jaar in het bedrijfsleven. Hij vulde verschillende functies in bij de Nederlands-Britse multinational Unilever. Die job combineerde hij met een rol in het partijbestuur van de liberale partij VVD.

Overstap: In 2002 koos hij voluit voor een politieke carrière, die hem snel tot aan de top van de liberale partij bracht. Daarvoor moest hij wel een bittere machtsstrijd voeren met zijn toen populaire partijgenoot Rita Verdonck. De daaropvolgende verkiezingen verloor de VVD zes zetels en haalde Verdonck meer voorkeurstemmen dan lijsttrekker Rutte. Maar het was de laatste die aan het langste eind trok en Verdonck uit de fractie zette.

Rutte III: De verkiezingen van 2010 won de VVD glansrijk. Sindsdien is Rutte onafgebroken minister-president, nu in zijn derde regering. In die functie toont hij zich steeds opnieuw als een soepele pragmaticus, die besturen op een zakelijke manier benadert.

Saab en Nokia: Over Ruttes privéleven is weinig bekend. Dat hij alleenstaand is, met een oude Saab rijdt en verknocht is aan een ouderwetse Nokia-gsm zijn de zaken die steeds terug-keren. Maar in zijn ziel laat hij niet kijken. Rutte voelt zich niet genoodzaakt zijn drijfveren en innerlijke roerselen bloot te leggen.