Ekopak-topman Pieter Loose, van het Braziliaanse regenwoud tot succesvol naar de beurs

De wereld is voor Pieter Loose een heel pak groter dan het West-Vlaamse provincienest Tielt, waar zijn bedrijf Ekopak gevestigd is.

Pieter Loose (38) was nog geen tien jaar van de schoolbanken af toen hij in 2013 een managementopleiding aan Vlerick volgde en eigenaar werd van het waterbehandelingsbedrijf Ekopak . Amper zes jaar later haalde hij Marc Coucke aan boord als aandeelhouder, en nu maakt hij de grote sprong naar een beursnotering op Euronext.

‘Je moet durven luisteren naar je buikgevoel, durven geloven dat iets zal lukken, durven springen’, zei hij enkele jaren geleden in een Unizo-uitgave waarin 25 ‘sterke ondernemers’ geportretteerd worden. Dat springen mag u ook letterlijk nemen. Toen hij in 2016 de prijs voor beloftevolle kmo in ontvangst mocht nemen, was hij zo blij dat hij - beker in de hand - van het hoge podium in het publiek sprong. Het tekent het bijna jeugdige enthousiasme van een ondernemer die geen uitdaging uit de weg gaat.

Regenwoud

De ‘school van het leven’ bracht hem na zijn studies burgerlijk ingenieur naar het Braziliaanse regenwoud, waar hij samen met vrienden een project uitbouwde rond een duurzame lokale economie. ‘Ik wilde eerst een stukje wereld zien, beter begrijpen hoe die wereld draait voor ik begon te werken’, zei Loose. ‘Als de zaken bij Ekopak even minder goed lopen, denk ik daar vaak aan terug.’

Na zijn studies trok Tieltenaar Pieter Loose naar het regenwoud in Brazilië. Samen met vrienden bouwde hij er een project uit rond duurzame economie.

Ook zijn eerste job beantwoordde enigszins aan de hang naar avontuur. Loose ging in 2005 aan de slag als projectmanager bij de dienstengroep Hertel Services (nu onderdeel van de Altrad-groep), die onder meer industriële stellingen bouwt en onderhoudswerken op grote hoogte uitvoert. Hij klom er in 2007 ook figuurlijk op, tot technisch directeur. Drie jaar later stapte hij over naar Ekopak, het bedrijf van zijn schoonvader Marc Van Nieuwenhove. Nog eens drie jaar later nam hij het bedrijf over via zijn vennootschap Pilovan en werd hij er CEO.

Als nieuwe topman was Loose vastbesloten om het groeiende, maar wat in zichzelf gekeerde bedrijf alle hoeken van de wereld te laten zien. Ekopak heeft intussen klanten in Brazilië, Ghana, Cuba, Indonesië en Pakistan, ook al blijft het leeuwendeel (95,9 procent in 2020) van de 9,5 miljoen euro omzet afkomstig uit de Benelux.

Met de hulp van Coucke, die in 2019 een belang van 49 procent nam, zet Loose nu in op de uitbouw van ‘Water as a Service’, een soort leasingformule voor bedrijven die tegen een zekere prijs willen investeren in hun waterzuivering. Ekopak surft op een sterke golf. Duurzaamheid wint aan belang als strategische prioriteit voor bedrijven, en door de toenemende waterschaarste willen bedrijven minder afhankelijk worden van externe watertoevoer.

Bekrompen

In zijn raad van bestuur vindt Loose een klankbord bij voorzitter Pieter Bourgeois (de adjudant van Coucke), operationeel directeur Ben Jansen van DPG Media en Vlerick-professor Regine Slagmulder. Zelf is hij een baas die eerder wil inspireren dan controleren. Hij heeft een hekel aan West-Vlaamse bekrompenheid, wil niet elke minuut bereikbaar zijn en verwacht dat naar eigen zeggen ook niet van zijn werknemers.