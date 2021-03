Gamer aan het hoofd van Discord staat voor miljardenbeslissing

Jason Citron, de CEO en oprichter van het communicatieplatform Discord, voert gesprekken met Microsoft over de mogelijke verkoop zijn dienst, die erg populair is bij gamers. Citron is zelf een gamer in hart en nieren, maar vooral een ondernemer.

De bebaarde en bebrilde dertiger staat voor een cruciale keuze. Eind vorig jaar haalde zijn dienst nog 100 miljoen dollar op bij een waardering van 7 miljard dollar. Er was sprake van een nakende beursgang. Maandag bleek evenwel dat Citron ook andere pistes verkent. Er lopen gesprekken met Microsoft over een overname voor meer dan 10 miljard dollar, meldde het persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Die gesprekken kunnen nog alle kanten opgaan.

Citron was piepjong toen hij in de jaren 80 een Nintendo-console in handen kreeg. Hij mocht zo veel gamen als hij wou, zolang zijn huiswerk af was, wordt verteld. Zijn vader en grootvader waren ondernemers met veel belangstelling voor computers. Hij ontwikkelde een fascinatie voor role-playing games en vooral voor 'Final Fantasy VI', een game dat zware thema's zoals racisme en tienerzwangerschap niet schuwde.

Op zijn dertiende programmeerde Citron zijn eerste game, een tekstavontuur. Enkele jaren later begon hij code te schrijven voor klanten. Op de universiteit studeerde hij vlot gamedesign en -ontwikkeling.

Het project waar hij mee zou doorbreken, was OpenFeint. Ontwikkelaars konden dat platform, een 'software development kit' (SDK), gebruiken om hun mobiele games eigenschappen van een sociaal netwerk te geven. Toen het Japanse internetmediabedrijf GREE in 2011 OpenFeint kocht voor 104 miljoen dollar, was Citron 26 jaar.

Het jaar nadien richtte de jonge ondernemer het gamingbedrijf Hammer & Chisel op. De games werden geen commerciƫle successen, maar er werd wel een bijzonder gebruiksvriendelijke chatdienst voor gamers ontwikkeld.

Die dienst, Discord, werd in mei 2015 gelanceerd en boekte veel succes. Microsoft kondigde in 2018 aan dat het gebruikers van Xbox Live zou toelaten hun accounts te koppelen met Discord.

Tijdens het pandemiejaar 2020 speelde Citron in op de nood aan elektronische communicatie. Discord laat toe in besloten ruimtes, die dan nog eens in 'kanalen' kunnen worden verdeeld, te communiceren met tekst, audio en video. De slogan van Discord werd 'Your place to talk', en daarbij moet de gebruiker niet noodzakelijk een gamer zijn.

Citron zal zijn tactische vaardigheden als specialist in role-playing games volop kunnen gebruiken in de onderhandelingen met Microsoft.

Het platform wordt ook gebruikt door studiegroepen, scouts en vrienden die samen naar een film kijken. Het platform telt nu zo'n 140 miljoen maandelijks actieve gebruikers.

Er zijn ook problemen. Witte nationalisten troffen op Discord voorbereidingen voor acties in Charlottesville waarbij in 2017 een dode viel. Discord verwijderde extreemrechtse groepen van het platform. 'Ik ben Joods. Mijn grootvader vocht voor Amerika in de Tweede Wereldoorlog tegen de nazi's', zei een geschokte Citron in een gesprek met Forbes.

Het gebruik van Discord is gratis, maar voor zo'n 10 dollar per maand levert de 'Discord Nitro'-formule onder meer betere videokwaliteit en de mogelijkheid eigen emoji's te maken. Die betalende formule leverde vorig jaar naar raming 130 miljoen dollar op, een stijging met 188 procent. Winstgevend zou Discord nog niet zijn.