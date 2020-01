Gentse broers roeien Atlantische Oceaan over

Pas na 5.000 kilometer of 1,5 miljoen riemslagen is het doel bereikt in de roeiwedstrijd Atlantic Challenge. De Gentenaars Bernard (27) en Damien (29) Van Durme vertrokken op 12 december met 34 andere roeiboten vanaf La Gomera, bij de Canarische Eilanden, en zetten vanochtend voet aan wal op het Caribische eiland Antigua. Met hun tijd - 39 dagen, 21 uur en 2 minuten - werden ze tweede in de categorie duo’s.

Zoals alle deelnemers roeiden de Van Durmes voor een goed doel. Ze kozen voor Handicap International, een organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap. Gisteravond stond de teller op 5.835 euro van de verhoopte 10.000 euro.

Bernard, die als orthopedisch technoloog mensen begeleidt na een zwaar ongeval, ontmoet voortdurend mensen met een beperkte mobiliteit. ‘We wilden een project steunen dat levens verandert en tegelijk onze droom nastreven’, zegt hij. Het inschrijvingsgeld bedraagt 21.500 euro per duo, een aangepaste roeiboot kost ongeveer 100.000 euro. Driekwart daarvan harkten ze bij elkaar bij een 15-tal sponsors, de rest was eigen inbreng.

Loodzwaar

De ‘Van Durme Brothers’, zoals ze zich op sociale media lieten volgen, mogen dan getrainde atleten en wedstrijdroeiers zijn, de Atlantic Challenge is ook voor hen een loodzware uitdaging. Er is weinig ruimte voor fysieke recuperatie, en ook mentaal zijn de veertig dagen afzondering niet te onderschatten. Om sponsors te sprokkelen en zich voluit te kunnen voorbereiden stopten ze in september 2019 met werken - Damien heeft een bedrijf dat tenten verhuurt, Bernard is personal coach. 'Dat werd een nieuwe fulltime job', zegt hun zus Céline Van Durme.

'We wilden een project steunen dat levens verandert en tegelijk onze droom nastreven' Bernard Van Durme

Samen met voedings- en sportspecialisten dokterden de broers een systeem uit waarbij ze om de beurt twee uur roeiden. Bij zo’n wissel is de timing cruciaal, waardoor ze elkaar soms maar 2 seconden zagen. Om toch een beetje hoogte te krijgen van elkaars gemoedstoestand communiceerden ze met emoji’s. ‘Als we elkaar in de cabine kruisten, wisten we meteen dat de andere zich vermoeid of gefrustreerd voelde, en dat je hem beter even met rust liet.’

Na een viertal weken schakelden ze over op een zwaarder ritme: een uur rusten, een uur samen roeien, een uur alleen roeien. Minder rust dus, maar wel een kwart sneller én meer tijd samen, goed om de eenzaamheid te bestrijden. Al leek de moraal wel goed te zitten. Op hun Facebook-pagina, die voor hen wordt beheerd vanuit België, verschenen video’s. Op de verjaardag van hun moeder speelde Bernard vorige week vrolijk ‘Somewhere Over The Rainbow’ op de ukelele.

Vermageren

Voor hun compacte roeiboot uit carbon, zo ontworpen dat hij bij kapseizen altijd weer op zijn kant draait, deden de Van Durmes een beroep op het Oost-Vlaamse bedrijf Whaleboat en botenbouwer Koen De Gezelle. In twee compartimenten was slaapplaats voorzien en ruimte voor eten en drinken voor veertig dagen. Omdat de boot zo licht mogelijk moest zijn, ging alleen droge astronautenvoeding mee.