Georges Gilkinet, de gevallen patroonheilige van Saint-Valentrain...

De groene minister van Mobiliteit kwam deze week zwaar in aanvaring met NMBS-topvrouw Sofie Dutordoir. Hij koos de rol van Ecolo-militant.

Ieder jaar vieren de Franstalige groenen hun liefde voor de trein op ‘Saint-Valentrain’. De 14de februari delen ze pralines uit in de treinstations. Ze deden dat de voorbije jaren ook in Jambes en Mariembourg, twee van de 44 stations die de NMBS wil sluiten omdat almaar meer passagiers hun tickets online kopen.

Georges Gilkinet, die vorige week vijftig is geworden, deelde de voorbije jaren mee chocolaatjes uit. Maar sinds oktober is hij ook federaal minister van Mobiliteit en dus mee de baas van de spoorwegen. De afgelopen week zat hij tussen beide rollen gekneld.

Gilkinet koos de rol van Ecolo-militant. Het plan om stations te sluiten dateert van voor de verkiezingen, zei hij, en werd beslist op een raad van bestuur van de NMBS waarop Ecolo nog geen vertegenwoordigers had. Hij zei zich als minister meteen te hebben verzet tegen de plannen.

Sofie Dutordoir, de CEO van de NMBS, liet hem niet zo makkelijk wegkomen. Gilkinet was wel op de hoogte, zei ze, en gaf zelfs zijn akkoord. Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez duwde Gilkinet weer in zijn rol als minister. Er was volgens Bouchez wel degelijk al iemand van Ecolo aanwezig op de bewuste raden van bestuur. En die tekende geen protest aan.

‘Ik vraag niet zijn ontslag’, vervolgde Bouchez over Gilkinet, ‘maar zijn antwoorden aan het parlement corresponderen niet met de waarheid.’ Dutordoir sprak van ‘een vertrouwensbreuk’. Gilkinet blijft erbij dat niet alle 44 stations dicht kunnen.

Het is het lastigste moment voor de Ecolo-minister sinds hij op 1 oktober met een Cambio- deelauto naar het koninklijk paleis reed om de eed af te leggen. Hij ontpopte zich in de eerste honderd dagen van de regering als een betrouwbare vicepremier die conflicten ontmijnde in plaats van ze te creëren.

Toen Ecolo-minister van Klimaat Zakia Khatabi in haar ontwerpbeleidsbrief schreef dat ze voluit wil gaan voor een koolstoftaks, zette Gilkinet als vicepremier de puntjes op de i. ‘De koolstoftaks staat niet in het regeerakkoord’, zei hij in een gesprek met De Zondag, dat hij in het Nederlands voerde. En nog: ‘Het regeerakkoord is duidelijk: er komen geen nieuwe taksen, behalve de effectentaks. We zullen ons daaraan houden.’

Gilkinet is vertrouwd met fiscaliteit. In de Kamer was hij voorzitter van de Commissie Financiën, waarin hij een groot pleitbezorger was van een vermogensbelasting en een hardere strijd tegen de fiscale fraude. Hij zat ook in de parlementaire commissies over de val van Dexia en de Kazachgate-affaire, een corruptiezaak waarbij MR-politicus Armand Dedecker in opspraak kwam.

Hij toonde zich in de Kamer een kuitenbijter. Het hof van beroep in Luik veroordeelde hem vorige maand tot 1 euro morele schadevergoeding aan de Belgisch-Oezbeekse zakenman Patokh Chodiev, die in de Kazachgate-affaire werd genoemd. Gilkinet had in de pers uitspraken over de man gedaan, die volgens hem onder de parlementaire onschendbaarheid vallen.

Gilkinet studeerde journalistiek en begon zijn carrière als sportjournalist voor een lokale tv-zender in Namen. Basket is zijn sport, zei hij begin dit jaar in De Zondag. Hij speelde het zelf. Ook zijn twee kinderen, die aan de universiteit studeren, spelen het. Zijn echtgenote werd nog Belgisch kampioen met Saint-Servais Namur. Hij combineerde zijn journalistieke werk met een job bij de Jeugdraad van de Franse Gemeenschap. Daar viste Jean-Marc Nollet, destijds minister in de regering van de Franse Gemeenschap, hem op voor zijn kabinet en loodste hem de politiek in. Gilkinet kwam in 2007 in de Kamer, toen hij voor Ecolo de zetel in het kiesdistrict Namen heroverde die de partij in 2004 was verloren.

Al die tijd was hij een man van de trein. Als minister kondigde Gilkinet al aan dat hij een herhaling van de tien gratis treintickets overweegt. In zijn beleidsnota staat dat in de landelijke stations om het halfuur een trein moet stoppen, terwijl dat nu soms maar om de twee uur is. En hij loodste 365 miljoen euro van het federale relancegeld naar de spoorwegen. Wellicht had Gilkinet volgende week op Saint- Valentrain liever die boodschap bij de chocolaatjes gegeven dan dat er stations dicht moeten.